Hiszpański Semana Santa, czyli Święty Tydzień, to dla chrześcijan na Półwyspie Iberyjskim najważniejszy czas w roku. Odpowiednik naszego Wielkiego Tygodnia trwa od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania i właściwie jest już świętowaniem Wielkanocy. Nie ma święconki, wspólnych śniadań w niedzielę czy polewania się wodą w poniedziałek. Są za to wielobarwne, wielogodzinne i odbywające się od wieków pochody. Te najbardziej uroczyste odbywają się w Wielki Piątek - dniu męki i ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Szczególny charakter mają na południu kraju, w Andaluzji.

Do Malagi na południu kraju można dolecieć z Polski w kilka godzin. To szóste co do wielkości miasto Hiszpanii stanowi idealną bazę wypadową do pozostałych ważnych miejsc Andaluzji. W okresie wielkanocnym szczególnie warto zaplanować wizytę w Sewilli - to tam odbywają się najbardziej huczne procesje w ramach Semana Santa, czyli Świętego tygodnia. Ulice miasta toną w dymie kościelnego kadzidła, na ulicach ustawiają się tłumy mieszkańców i turystów, które podziwiają pochody. W ich ramach specjalne bractwa przypisane do każdej parafii niosą ogromne, często nawet kilkutonowe platformy z figurami świętych czy scenami biblijnymi. Takie pochody odbywają się w każdym większym i mniejszym mieście Andaluzji. Ulicami Sewilli czy Malagi maszerują najliczniejsze z nich. Towarzyszące im zapachy, muzyka i emocje na pewno pozostają w pamięci każdego, kto choć raz zobaczy je z bliska. To jest fantastyczne widowisko! Bardzo hiszpańskie i niepowtarzalne - mówi w rozmowie z RMF FM Marcin Kietliński, polski przewodnik po Andaluzji, prowadzący blog "Luz Andaluzji". Marcin Kietliński o świętach w Andaluzji Co istotne, hiszpańska Wielkanoc różni się od polskiej także serwowanymi potrawami. Jajka na wielkanocnym śniadaniu czy sałatka jarzynowa to dla Andaluzyjczyków dania kompletnie obce. Na południu Półwyspu Iberyjskiego królują w okresie Semana Santa tzw. torrijas, czyli nic innego, jak kromki chleba maczane w mleku, obsmażane na patelni i polewane miodem.