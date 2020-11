Biskup włocławski Wiesław Mering w liście do kapłanów i wiernych swojej diecezji odniósł się do protestów odbywających się od kilkunastu dni w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. aborcji. "Zły Duch uruchomił wszystkie siły, by to, co dobre i piękne, zostało pokonane. Najwyraźniej ujawnia się to w aktualnej nagonce przeciw życiu dziecka poczętego a nienarodzonego" - napisał. "Manipulacje i kłamstwa wypaczyły sumienia wielu naszych Rodaków. Wśród młodych Polaków zapanowała moda na walkę z Kościołem Jezusa" - dodał hierarcha.

Biskup włocławski Wiesław Mering /\Tytus Żmijewski /PAP

