Halvor Egner Granerud wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. W czołówce zameldował się Kamil Stoch, który zajął 3. miejsce.

Kamil Stoch podczas konkursu w Willingen / Friedemann Vogel / PAP/EPA

W niemieckim Willingen zakończył się pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Świata.

To były bardzo dobre zawody w wykonaniu norweskich skoczków - wygrał Halvor Egner Granerud, a drugie miejsce zajął Daniel Andre Tande. Polscy kibice też mają powody do zadowolenia, trzech Polaków znalazło się w najlepszej 10.



Wśród naszych skoczków najwyżej uplasował się Kamil Stoch, który zajął 3. miejsce. To było 77. podium PŚ w karierze Stocha. 5. był Dawid Kubacki, 9. miejsce zajął Piotr Żyła, a 17. pozycję Jakub Wolny. Andrzej Stękała był 20.



Niestety, do drugiej serii nie zakwalifikowali się Klemens Murańka (125 m i 32. miejsce) i Aleksander Zniszczoł (124,5 m i 34. miejsce).

Tak jak w trzech poprzednich latach, rywalizacja w Willingen toczy się także o dodatkową premię finansową. 15 tysięcy euro dostanie triumfator "Willingen Six", czyli ten, kto zgromadzi najwyższą notę łączną w obu konkursach indywidualnych oraz obu kwalifikacjach. Za drugie miejsce przewidziano 10 tys, a za trzecie pięć. We wcześniejszych latach ten minicykl nazywał się "Willingen Five", bo rozgrywano tylko jedne kwalifikacje.