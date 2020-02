Niemiła przygoda spotkała polskich skoczków, powracających z zawodów Pucharu Świata w Sapporo. Na lotnisku w Warszawie okazało się, że zgubiono ich bagaże oraz narty.

Dawid Kubacki / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

Jak informuje profil Skaczemy.PL, założony przez Adama Małysza, zawodnicy wracający do kraju po konkursach musieli przeżyć nie lada zaskoczenie, kiedy na lotnisku Okęcie nie mogli odebrać swojego sprzętu - pisze Onet. Skoczkowie mają nadzieję, że do Willingen uda się odzyskać sprzęt.

Treningi na niemieckim obiekcie, rozpoczynające Willingen Five obędą się już w najbliższy piątek, 7 lutego. Na ten sam dzień przewidziano kwalifikacje do dwóch konkursów indywidualnych, które zaplanowano z kolei na sobotę i niedzielę. Zwycięzcą turnieju zostanie zawodnik, który uzyska najlepszą sumę not za skoki w kwalifikacjach i dwóch konkursach (w sumie będzie to - jeśli niczego nie zakłóci pogoda - pięć prób).

Trener Michal Dolezal ogłosił już skład na te zawody. Do Niemiec udadzą się: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała, Klemens Murańka oraz Jakub Wolny.

Liderem Pucharu Świata jest Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki zajmuje trzecie miejsce, a Kamil Stoch jest piąty.