Pięciu z sześciu Polaków awansowało do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund. Przez kwalifikacje nie przebrnął jedynie Dawid Kubacki, który zajął 44. miejsce. Najlepszym z Biało-Czerwonych był Jakub Wolny.

Dawid Kubacki / Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand / PAP/DPA

To nie były udane kwalifikacje dla Dawida Kubackiego. Polak skoczył zaledwie 163,5 m i zajął 44. miejsce. Tym samym nie zobaczymy go w sobotnich zmaganiach, ponieważ do konkursu na skoczni mamuciej awansuje jedynie 40 zawodników.

Najlepszym z Biało-Czerwonych w piątkowych kwalifikacyjnych był Jakub Wolny. Polak skoczył 222,5 m i z notą 183,8 pkt zajął 11. miejsce. "Oczko" niżej sklasyfikowany został Paweł Wąsek (216,0 m i 182,8 pkt).

17. był Aleksander Zniszczoł (212,5 m i 177,6 pkt), 21. Kamil Stoch (208,0 m i 170,4 pkt), a 38. Maciej Kot (187,5 m i 134,8 pkt).

Kwalifikacje wygrał Domen Prevc. Słoweniec, mistrz świata z dużej skoczni w Trodheim, wylądował na 236,0 m i otrzymał notę 216,9 pkt. Na miejscu lidera Raw Air zastąpił Ryoyu Kobayashiego. Japończyk był siódmy (216,5 m) z notą o 25,9 pkt gorszą od zwycięzcy kwalifikacji.

Sobotni konkurs w Vikersund rozpocznie się o 17.

Raw Air bez pięciu Norwegów

W związku z "aferą kombinezonową" w Raw Air nie startuje pięciu norweskich skoczków, którzy tymczasowo zostali zawieszeni przez FIS: Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Robert Johansson, Robin Pedersen i Kristoffer Eriksen Sundal.