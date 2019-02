Nie mistrzostwa Europy, ale turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich - to najważniejsza i docelowa impreza sezonu dla siatkarskiej reprezentacji Polski. Choć Biało-czerwoni są aktualnymi mistrzami świata, nie otrzymali przepustki na imprezę czterolecia. O kwalifikację powalczą od 9 do 11 sierpnia w Gdańsku. Polacy w turnieju kwalifikacyjnym zagrają z Francją, Słowenią i Tunezją. Awans wywalczy zwycięzca turnieju. W razie niepowodzenia, o awans na Igrzyska Polacy będą walczyć na turnieju kontynentalnym w przyszłym roku.

