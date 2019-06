​Paweł Woicki powołał dwunastu zawodników na turniej siatkarzy podczas 30. Letniej Uniwersjady w Neapolu. Impreza rozpocznie się 3 lipca, a biało-czerwoni pierwsze spotkanie rozegrają dwa dni później.

Impreza rozpocznie się 3 lipca, a biało-czerwoni pierwsze spotkanie rozegrają dwa dni później / Materiały prasowe

Miejmy nadzieję, że wszyscy będą zdrowi. Przygotowania wyglądają bardzo dobrze, chłopaki podchodzą do nich bardzo profesjonalnie. Jeżeli się uda, to będziemy chcieli jeszcze we Włoszech rozegrać mecz sparingowy - mówi Woicki.

W składzie jest dwunastu graczy, a w przygotowaniach udział brała trzynastka. Obecnie drużyna przebywa na ostatnim zgrupowaniu, które odbywa się w ośrodku COS w Spale. W ostatniej chwili, po ustaleniach z trenerem pierwszej reprezentacji Vitalem Heynenem, zapadła decyzja, że do Włoch nie poleci Bartosz Filipiak.

Szczerze mówiąc nie możemy się już doczekać rozpoczęcia uniwersjady. Mamy naprawdę mocny zespół, który może powalczyć o wysokie cele - mówi kapitan drużyny Michał Kędzierski, który poprzedni sezon spędził we włoskim klubie Agros Volley Sora.

Pierwszym rywalem biało-czerwonych w sobotę będzie Brazylia. Mamy skład Brazylijczyków, ale przede wszystkim będziemy koncentrować się na swojej grze. To będzie najważniejsze - dodaje Woicki.

Kolejnymi przeciwnikami polskiej drużyny będą Francja, Iran i Kanada. Gdybyśmy mówili o pierwszych reprezentacjach to bez wątpienia mielibyśmy do czynienia z grupą śmierci. Mamy naprawdę zespół z olbrzymim potencjałem, ale musimy pamiętać, że do zdobycia medalu potrzebne jest też zdrowie i szczęście. Jeśli będziemy je mieli to będzie dobrze - dodaje Daniel Pliński, wielokrotny reprezentant Polski, a dziś drugi trener reprezentacji Polski siatkarzy na uniwersjadę w Neapolu.

Uniwersjada rozpocznie się w środę, 3 lipca, a zakończy 14 lipca. Udział naszych reprezentantów w zawodach uniwersjadowych wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki. Strategicznym Sponsorem Akademickiej Reprezentacji Polski jest Grupa LOTOS S.A.

Reprezentacja Polski siatkarzy na 30. Letnią Uniwersjadę w Neapolu

Rozgrywający: Michał Kędzierski (Uniwersytet Rzeszowski, Agros Volley Sora), Łukasz Kozub (WSZiA Opole, Asseco Resovia Rzeszów)

Przyjmujący: Paweł Halaba (ALK Warszawa,Hypo Tirol Alpenvolleys Haching), Kamil Semeniuk (WSZiA Opole, Aluron Virtu Warta Zawiercie), Bartłomiej Lipiński (WSZiA Opole, BKS Chemik Bydgoszcz), Piotr Łukasik (WSZiA Opole, ONICO Warszawa)

Atakujący: Damian Domagała (WSZiA Opole, Tonno Callipo Vibo Valentia)

Środkowi: Jan Nowakowski (WSG Bydgoszcz, ONICO Warszawa), Bartłomiej Lemański (WSZiA Opole, Asseco Resovia Rzeszów), Patryk Niemiec (WSZiA Opole, Trefl Gdańsk)

Libero: Jędrzej Gruszczyński (WSZiA Opole, KS Cuprum Lubin), Mateusz Masłowski (WSZiA Opole, Asseco Resovia Rzeszów)

Trenerzy: Paweł Woicki (I trener), Daniel Pliński (II trener), Mateusz Nykiel (statystyk), Natalia Bała (fizjoterapeuta), Artur Słomka (kierownik drużyny)