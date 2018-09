Finlandia wygrała w Warnie z Kubą 3:1, a Bułgaria z Portoryko 3:0 w meczach grupy D mistrzostw świata w siatkówce. W grupie tej występują broniący tytułu Polacy, którzy w piątek pauzowali. W sobotę zagrają z Finami.

Finowie wygrali z Kubą 3:1 / VASSIL DONEV / PAP/EPA

Biało-czerwoni mają na koncie zwycięstwa nad Kubą 3:1 i Portoryko 3:0.

W pierwszej z trzech faz grupowych 24 uczestników zostało podzielonych na cztery grupy. Z każdej z nich do kolejnej rundy awansują po cztery najlepsze drużyny. Drugi etap turnieju, który z udziałem 16 zespołów rozpocznie się 21 września, również będzie się składał z czterech grup. Przypisanie do jednej z nich nastąpi w oparciu o zajęte w tabeli miejsce.



Mundial zagości w sumie w trzech bułgarskich miastach: Warnie, Sofii i Ruse oraz sześciu włoskich: Rzymie, Florencji, Bari, Mediolanie, Bolonii i Turynie. Zakończy się 30 września, a decydujące mecze odbędą się w Turynie.



Wyniki piątkowych meczów:



grupa A (Florencja)



Japonia - Słowenia 1:3 (20:25, 25:22, 20:25, 13:25)



Argentyna - Dominikana 3:0 (26:24, 25:15, 25:15)



grupa B (Ruse)



Chiny - Holandia 1:3 (21:25, 13:25, 25:23, 13:25)



Francja - Egipt 3:0 (25:22, 25:23, 25:16)



grupa C (Bari)



Australia - Kamerun 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:20)



Rosja - Tunezja 3:0 (25:19, 25:6, 25:19)



grupa D (Warna)



Finlandia - Kuba 3:1 (25:19, 25:19, 20:25, 25:16)

Bułgaria - Portoryko 3:0 (25:16, 25:18, 25:21)