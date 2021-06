Polscy siatkarze przegrali z Francuzami 2:3 (22:25, 25:21, 25:22, 20:25, 11:15) w meczu 15., ostatniej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodów we włoskim Rimini. Była to trzecia porażka biało-czerwonych, którzy już zagwarantowali sobie awans do Final Four.

