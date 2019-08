W czwartek wieczorem 76 załóg, stanie na starcie 28 edycji Rajdu Rzeszowskiego. W tym roku kierowcy będą mieli do przejechania ponad 177 km, podzielonych na 11 odcinków specjalnych. Rywalizacja potrwa do soboty. Wśród kierowców walczący o punkty RSMP pojawią się: ubiegłoroczny mistrz Polski Grzegorz Grzyb i trzykrotny mistrz kraju Bryan Bouffier.

Zapowiedź Rajdu Rzeszowskiego

Jutro o 19:00 wszystkie 76 załóg, które znajdują się na listę startowej Rajdu Rzeszowskiego, pojawią się na rampie startowej. W tym roku, będzie ona zlokalizowana przy Centrum Handlowym Milenium Hall. Zanim kierowcy i piloci pojawią się na starcie, przejadą jeszcze odcinek testowy - Babice.

W piątek przed południem wyruszą natomiast na trasę 1 OS-u - Wysoka. W sumie załogi będą miały do pokonania ponad 177 km podzielonych na 11 odcinków specjalnych. Wśród nich są dobrze znane Wysoka, Lubenia czy Pstrągowa, które załogi przejadą dwukrotnie. Na sobotę zaplanowano nie lada gratkę dla fanów rajdów. Kierowcy będą mieli do przejechania specjalny OS w centrum Rzeszowa. Będzie on podobny, do słynnego kryterium Asów z Ulicy Karowej w Warszawie. Nie zabraknie efektownych uślizgów, a jako przeszkody wokół, który będą się kręcić kierowcy pojawią się beczki. Park Serwisowy będzie zlokalizowany w okolicy hali Podpromie, gdzie swoje spotkania rozgrywają siatkarze Asseco Resovii.

Pod dwóch rundach rozgrywanych na szutrze (Rajd Polski i Rajd Elektronów), rajdem Rzeszowskim kierowcy wracają do rywalizacji na asfalcie.

Podkarpacie to, pagórkowaty teren i tam nie ma rytmu pokonywania zakrętów. Na Rajdzie Nadwiślańskim jest ślisko, ale hamowania, zakręty są podobne. Tu mamy różnorodność. Do szczytu, przez szczyt, dłuższy, węższy, szerszy. Każdy odcinek jest zupełnie inny i wymaga pełnego skupienia, by złapać ten dobry rytm. Do tego niezbędny jest także dobry opis. Oprócz tego jest bardzo wąsko. Lusterka często dotykają krzaków. To też okres żniw. Na trasie może leżeć na przykład słoma. Główna trudność to jednak ta różnorodność zakrętów. Nie da się jechać schematycznie. Trzeba improwizować, ale w rajdzie nie da się dobrze improwizować bez perfekcyjnego opisu trasy przygotowanego na zapoznaniu. - mówił w rozmowie z RMF FM Łukasz Byśkiniewicz, który zajmuje 5 Miejsce w RSMP.



Rajd Rzeszowski - powroty

Z powodów rodzinnych, Łukasz Byśkiniewicz w ostatniej chwili musiał się jednak wycofać z rajdu. Na trasie będzie można jednak zobaczyć jego Hyundaia i20 R5. Za jego kierownicą usiądzie, 3-krotny mistrz Polski Francuz Bryan Bouffier.

Na starcie Rajdu Rzeszowskiego pojawi się też wielki nieobecny tego sezonu. Mistrz Polski z ubiegłego roku, Grzegorz Grzyb dla, którego jest to bardzo ważny rajd ponieważ kierowca pochodzi z Rzeszowa. W tym roku pojedzie on z numerem 2. Z 1 na trasę wyruszy lider RSMP Mikołaj Marczyk. W rzeszowskim rajdzie wystartuje również Marcin Słobodzian, który rozbił rajdówkę na Rajdzie Polski i zabrakło go w Rajdzie Elektrenów. Impreza będzie wliczana do czterech klasyfikacji: Rajdowego Trofeum Europy FIA ERT, Mistrzostw Strefy Europy Centralnej FIA CEZ, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Jest i piąta lista, obejmująca wszystkie trzy pierwsze konkurencje; na niej widnieją 54 załogi. Wśród nich są dwa zgłoszenia czeskie i jedno słowackie.

Rajd rzeszowski jest jednym z trzech w sezonie, który jest podwójnie punktowanym. Na mecie, która zlokalizowana będzie na rynku w Rzeszowie załogi zameldują się w sobotę o 15:30.

Czwartek, 8 sierpnia 2019

Odcinek testowy Babica - 13:00-17:00

CEREMONIA STARTU - Rzeszów, Millenium Hall - 19:00

Piątek, 9 sierpnia 2019

OS-1 Wysoka 1 (18,65 km) - 11:05

OS-2 Wojaszówka 1 (8,22 km) - 11:40

OS-3 Lubenia 1 (17,58 km) - 12:50

Serwis A (Rzeszów, Podpromie) - 14:25

OS-4 Wysoka 2 (18,65 km) - 16:00

OS-5 Wojaszówka 2 (8,22 km) - 16:35

OS-6 Lubenia 2 (17,58 km) - 17:45

Flexi Serwis B (Rzeszów, Podpromie) - 18:55

Sobota, 10 sierpnia 2019

Serwis C (Rzeszów, Podpromie) - 07:30

OS-7 Pstrągowa 1 (23,26 km) - 08:30

OS-8 Zagorzyce 1 (20,60 km) - 09:20

OS-9 Rzeszów (2,00 km) - 10:25

Serwis D (Rzeszów, Podpromie) - 11:50

OS-10 Pstrągowa 2 (23,26 km) - 13:05

OS-11 Zagorzyce 2 (20,60 km) - 13:55

Serwis E (Rzeszów, Podpromie) - 15:10

CEREMONIA METY - Rzeszów, Rynek - 15:30