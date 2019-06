Odcinki specjalne PZM 76. Rajdu Polski (28-30 czerwca) będą areną zmagań w 4. rundzie tegorocznej edycji Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC). Po trzech rozegranych rajdach stawce zawodników rywalizujących o koronę najlepszego kierowcy w Europie przewodzi Łukasz Habaj (Skoda Fabia R5), w którego planach startowych jest naturalnie nasz narodowy klasyk.

Zdjęcie archiwalne z Rajdu Polski w Mikołajkach / Materiały prasowe

Polski kierowca pilotowany przez Daniela Dymurskiego wygrał otwarcie sezonu, czyli Rajd Azorów. Na wulkanicznej wyspie świętego Michała Habaj od początku jechał szybko i nie popełniał błędów, sześć prób ukończył na podium, a na dwa oesy przed metą awansował na pozycję lidera. Urzędujący mistrz Starego Kontynentu - Aleksiej Łukjaniuk wypadł z drogi i rozbił swój samochód, otwierając Polakom drogę do zwycięstwa.

Sporo punktów Habaj z Dymurskim wywieźli także z Wysp Kanaryjskich, gdzie finiszowali na trzecim miejscu, a do mety ponownie nie dotarł Łukjaniuk. Z kolei z szutrowego Rajdu Lipawy Łukasz i Daniel wyjechali z dorobkiem 13 punktów, po tym jak na Łotwie sięgnęli po piąte miejsce.

Zaledwie jeden punkt mniej od Habaja i Dymurskiego mają Chris Ingram i Ross Whittock. Brytyjski duet na Azorach wywalczył trzecią lokatę, na Wyspach Kanaryjskich drugą, a na Łotwie czwartą. Wirtualne podium klasyfikacji FIA ERC uzupełniają Łukjaniuk i Aleksiej Arnautow z dorobkiem 44 punktów.

Prowadzenie w tabeli mistrzostw oznacza, że to najprawdopodobniej Habaj wystartuje w Mikołajkach z prestiżowym, pierwszym numerem startowym. Lista zgłoszeń do rajdu zostanie opublikowana we wtorek 18 czerwca 2019.

W mistrzostwach Polskich na czele znajdują się natomiast Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Kierowca Skody Fabii R5 był najszybszy w Rajdzie Świdnickim-Krause, a podczas drugiej rundy RSMP, którą był Rajd Nadwiślański zajął drugie miejsce ulegając tylko Tomaszowi Kasperczykowi i Damianowi Sytemu (Ford Fiesta R5). W klasyfikacji generalnej krajowego czempionatu Marczyk o siedem punktów wyprzedza Kasperczyka, a o 11 "oczek" Marcina Słobodziana i Kamila Kozdronia (Ford Fiesta R5). W klasyfikacji 2WD (samochody z napędem na jedną oś) z kompletem punktów pewnie prowadzą Tomasz Zbroja i Jakub Wróbel.

Polska czołówka ma również w planach start na mazurskich szutrach. PZM 76. Rajd Polski jako runda RSMP jest podwójnie punktowany i wszyscy zawodnicy stoją przed szansą istotnego wzbogacenia swojego dorobku.

Weekend pełen emocji

Start rajdu w centrum Mikołajek zaplanowano na godzinę 16:00, w piątek, 28 czerwca br. Wcześniej, o godzinie 8:00 oraz 10:30 odcinki treningowy i kwalifikacyjny, a o 18:00 początek sportowej rywalizacji na torze Mikołajki Arena.

W sobotę, 29 czerwca br. osiem prób sportowych o długości ponad 112 kilometrów. Będą to dwukrotnie przejeżdżane oesy Paprotki, Stare Juchy, Olecko oraz widowiskowy Mikołajki Arena.

W niedzielę, 30 czerwca br. na zawodników czeka jeszcze kolejnych 6 odcinków specjalnych o długości blisko 88 kilometrów. Dwukrotnie rozgrywane oesy to Gmina Mrągowo, Użranki oraz Mikołajki Max, który tym razem na torze będzie miał swój start, a nie metę tak jak przed rokiem. Podczas niedzielnej rywalizacji, aż 45 procent trasy będą stanowiły odcinki specjalne!

Uroczyste zakończenie rajdu zaplanowano także w niedzielę, a wjazd pierwszej załogi na metę zlokalizowaną w malowniczym centrum Mikołajek nastąpi o godz. 15:30 tj. o blisko 3 godziny wcześniej niż przed rokiem.