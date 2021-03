Szczepionka Pfizer-BioNTech skutecznie neutralizuje wariant P.1 koronawirusa dominujący w Brazylii - wynika z badań laboratoryjnych naukowców firm na Uniwersytecie Teksańskim.

Zdjęcie ilustracyjne / ZOLTAN MATHE / PAP/EPA

Wnioski z badań naukowcy przedstawili w liście opublikowanym w poniedziałek w piśmie medycznym "New England Medical Journal". Stanowi on uaktualnienie wcześniejszych badań nad skutecznością szczepionki wobec kilku wariantów SARS-CoV-2.

W trakcie badań naukowcy stworzyli sztuczne wirusy zawierające mutacje charakterystyczne dla poszczególnych wariantów i podali je do próbek osocza pobranego od 15 zaszczepionych osób co najmniej 2 tygodnie po drugiej dawce. Wszystkie wirusy zostały skutecznie zneutralizowane, choć różna była siła oddziaływania. W przypadku wariantu P.1., była ona o 17 proc. niższa, niż w przypadku "standardowej" wersji SARS-CoV-2. Jednocześnie był to wynik o ponad dwa razy wyższy niż w przypadku wariantu B.1351 wykrytego po raz pierwszy w RPA.



Mimo że Pfizer stwierdził, że poziom neutralizacji wystarcza, by szczepionka była skuteczna wobec południowoafrykańskiej odmianie wirusa, prowadzi pracę nad stworzeniem nowej szczepionki, która mogłaby być stosowana jako dawka wzmacniająca, dodatkowo chroniąca przed bardziej odpornymi wariantami.