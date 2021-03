Skuteczność szczepionki firmy AstraZeneca jest wysoka, wśród 80-latków przekracza nawet 80 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Public Health England.

Zdjęcie ilustracyjne / ZOLTAN MATHE / PAP/EPA

Obserwacje badaczy dotyczą osób starszych, w wieku co najmniej 80 lat, gdyż w Wielkiej Brytanii te osoby były w pierwszej kolejności poddane szczepieniom, które rozpoczęto w grudniu 2020 r. Analiza świadczy o wysokiej skuteczności preparatu opracowanego przez firmę farmaceutyczną AstraZeneca oraz specjalistów Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła tę szczepionkę w styczniu 2021 r. Początkowo była ona stosowana jedynie u osób do 60. lub 65. roku życia. Robiono to ze względów bezpieczeństwa, gdyż producent nie przedstawił wyników badań na dostatecznie dużej grupie seniorów. Te dane zostały jednak szybko uzupełnione, a obserwacje wciąż są prowadzone. W związku z tym w wielu krajach Unii Europejskiej limit wiekowy co do tego preparatu podniesiono do ponad 65 lat. Tak postąpiono np. w Polsce, w Niemczech i Francji.

Skuteczniejsza niż przypuszczano

Z najnowszych dostępnych danych wynika, że po pierwszej dawce skuteczność szczepionki Oxford/AstraZeneca sięga 76 proc. po podaniu jej pierwszej dawki, a po drugiej dawce wzrasta do 82 proc. Nie wiadomo tylko, jak długo będzie się utrzymywała odporność po jej podaniu. Wykażą to dopiero kolejne obserwacje, poznamy je najwcześniej za kilka miesięcy.



Na razie wiadomo jedynie, że osoby, które przechorowały Covid-19, na ogół zachowują odporność przeciwko koronawirusom przez co najmniej pół roku. Oczekuje się, że po zaszczepieniu powinna się ona utrzymywać dłużej.

Nie ma natomiast pewności, jak preparat ten będzie chronił przed nowymi wariantami koronawirusa SARS-CoV-2. Na razie wydaje się, że zapewnia on odporność przeciwko wariantowi brytyjskiemu, który dominuje w Wielkiej Brytanii i rozprzestrzenił się w wielu krajach Europy, w tym również w Polsce.

Problematyczna odmiana

Większy niepokój dotyczy wariantów pochodzących z RPA i Brazylii. Badania około 2 tys. osób, które przeprowadziła prof. Sarah Gilbert z Oxford University wykazały, że szczepionka AstryZeneki jest mniej skuteczna w zetknięciu z odmianą południowoafrykańską. Prawdopodobnie podobnie jest w przypadku wariantu brazylijskiego.

Szczepionka firmy AstraZeneca, podobnie jak i inne preparaty przeciwko SARS-CoV-2, powinna jednak chronić przed ciężkim przebiegiem Covid-19, nawet jeśli dojdzie do zakażenia wariantem z RPA lub Brazylii. Takie jest też główne założenie szczepień: mają one przede wszystkim chronić przed powikłaniami infekcji oraz zgonem.

Prowadzone są też prace nad nowymi wersjami różnego typu szczepionek przeciwko Covid-19, lepiej chroniącymi przed nowymi wariantami koronawirusa. Pierwsze z nich powinny być dostępne jesienią 2021 r.