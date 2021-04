„Pomimo tego, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są do tego wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami egzystencjalnymi lub zawodowymi” – czytamy w stanowisku wydanym przez ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie szczepionek przeciw Covid-19. „Poważny sprzeciw moralny” według KEP budzi to, że w produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson korzysta się z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów.

