Rosyjska szczepionka Sputnik V ma być produkowana także we Włoszech - informuje Włosko-Rosyjska Izba Handlowa. Chodzi o porozumienie między Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) a szwajcarską firmą farmaceutyczną Adienne.

Szczepionki mają być produkowane w zakładzie w pobliżu Mediolanu w Lombardii. Szwajcarska firma chce wyprodukować 10 milionów dawek do końca roku.

Oficjalnie Komisja Europejska powtarza, że Sputnik V zostanie poddany takiej samej ocenie przez Europejską Agencję Leków jak każda inna szczepionka. W rosyjskich zakładach unijni inspektorzy będą chcieli przeprowadzić inspekcje, a to dla Rosjan zawsze jest trudne, bo zazwyczaj ich zakłady nie spełniają wyśrubowanych europejskich standardów jakości.

Z komunikatu izby handlowej wynika, że produkcja mogłaby ruszyć w czerwcu. Rozmówcy korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon twierdzą, że to bardzo optymistyczny termin. Na dodatek już wkrótce na unijnym rynku mają być nowe szczepionki. To przede wszystkim jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson, który ma być zatwierdzony w najbliższy czwartek. W kolejce do zatwierdzenia są trzy kolejne szczepionki.

Według rozmówców RMF FM, w KE już drugim kwartale może być od 300 milionów do pół miliarda szczepionek na rynku. Co oznacza, że w momencie gdy Sputnik mógłby się pojawić w Unii, będzie spóźniony i będzie jedną z wielu dostępnych szczepionek.