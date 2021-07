Szczepionka przeciwko Covid-19 firmy Pfizer/BioNTech nie zwiększa ryzyka poważnych problemów sercowo-naczyniowych, jak zawał serca, udar mózgu czy zatorowość płucna, u osób powyżej 75. roku życia - wynika z francuskiego badania.

Zdj. ilustracyjne / DANIEL POCKETT / PAP/EPA

Naukowcy twierdzą, że wyniki ich pracy "uspokajająco wskazują, iż szczepienie" preparatem Pfizer/BioNTech "nie wydaje się być związane ze zwiększonym ryzykiem poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób w wieku 75 lat i starszych", zarówno po podaniu pierwszej, jak i drugiej dawki.

Badania zostały przeprowadzone w ramach grupy naukowej Epi-Phare, która zrzesza francuską Krajową Agencję Bezpieczeństwa Leków (ANSM) i Państwową Kasę Ubezpieczeń Zdrowotnych (CNAM).



Naukowcy wzięli pod uwagę wszystkie hospitalizowane we Francji przypadki z powodu zawałów serca, udarów mózgu i zatorów płucnych między grudniem 2020 a marcem 2021 roku u osób w wieku 75 lat i starszych, zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. W sumie była to grupa prawie 30 tys. osób. Badacze porównali występowanie problemów sercowo-naczyniowych w różnych okresach; 14-dniowe okresy po pierwszej i drugiej dawce szczepionki uznano za okresy ryzyka, a wszystkie pozostałe za okresy kontrolne.



"Ogólnie rzecz biorąc, częstotliwość przyjęć do szpitala z powodu zawału serca, udaru niedokrwiennego mózgu, udaru krwotocznego mózgu i zatorowości płucnej u osób w wieku 75 lat i starszych nie różniła się znacząco między tymi różnymi okresami" - podsumowano w badaniu.



Naukowcy z Epi-Phare planują teraz aktualizację tych danych. "Gdy tylko informacje będą dostępne, analizy będą kontynuowane, aby zmierzyć to ryzyko, szczególnie u osób z historią zdarzeń sercowo-naczyniowych, w młodszych populacjach, a także dla innych szczepionek przeciwko Covid-19" - podano.



W maju, w poprzednim badaniu koncentrującym się na szczepionce Pfizer/BioNTech, grupa Epi-Phare ustaliła, że szczepienie zmniejszyło ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci Covid-19 o 87 proc. u osób powyżej 75. roku życia już po siedmiu dniach od podania drugiej dawki.