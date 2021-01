Dwa dni przed wideoszczytem unijnych przywódców, KE przedstawiła w opublikowanym we wtorek komunikacie rekomendacje dalszych działań w walce z pandemią. Priorytetem jest przyśpieszenie szczepień.

We Francji trwają szczepienia osób starszych / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Komisja przede wszystkim apeluje o przyspieszenie szczepień w całej UE. Jej zdaniem, do marca 2021 r. powinno być zaszczepionych co najmniej 80 proc. osób w wieku powyżej 80 lat i 80 proc. pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim. Do lata 2021 r. państwa członkowskie powinny zaszczepić co najmniej 70 proc. dorosłej populacji.

Komisja wzywa również władze krajów UE, by nadal egzekwowały na swoim terytorium zachowywanie dystansu społecznego, ograniczenia kontaktów, zwalczały dezinformację, koordynowały ograniczenia w podróżowaniu, przyśpieszyły przeprowadzanie testów oraz zwiększyły możliwości śledzenia kontaktów i sekwencjonowania genomu, aby szybko wykrywać nowe warianty wirusa.

Trwają prace nad świadectwami szczepień

W opublikowanym na stronie internetowej KE komunikacie zostały też określone kluczowe zadania na najbliższy czas dla państw członkowskich, Komisji, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA). Mają one zmniejszać ryzyko zarażenia i utrzymać rozprzestrzenianie się wirusa pod kontrolą.

"Komisja, państwa członkowskie i EMA będą współpracować z przedsiębiorstwami, aby w pełni wykorzystać potencjał UE w zakresie zwiększania zdolności produkcyjnej szczepionek. Komisja pracuje z państwami członkowskimi nad świadectwami szczepień, by były w pełni zgodne z unijnymi przepisami o ochronie danych (...). Wspólne stanowisko ma zostać uzgodnione do końca stycznia 2021 r., tak by umożliwić szybkie wykorzystanie świadectw w systemach opieki zdrowotnej w całej UE i poza nią" - czytamy w dokumencie Komisji.

"Państwa członkowskie powinny zaktualizować swoje strategie testowania, aby uwzględnić nowe odmiany (wirusa) i rozszerzyć stosowanie szybkich testów antygenowych, (...) powinny pilnie zwiększyć sekwencjonowanie genomu do co najmniej 5 proc., a najlepiej do 10 proc. pozytywnych wyników testów. (...) Należy zastosować środki w celu dalszego zmniejszenia ryzyka przenoszenia związanego ze środkami podróżowania (...). Należy zdecydowanie odradzać wszelkie podróże, które nie są niezbędne, do czasu znacznej poprawy sytuacji epidemiologicznej. Proporcjonalne ograniczenia dotyczące podróżowania, w tym testowanie podróżnych, powinny zostać utrzymane dla osób podróżujących z obszarów o większej częstości występowania wariantów wzbudzających obawy" - wylicza KE.