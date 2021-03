Ministerstwo zdrowia Hiszpanii potwierdziło informację o śmierci 43-letniej kobiety, u której krótko po przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca wystąpiły problemy zdrowotne - w tym gorączka i bóle głowy.

Zdj. ilustracyjne / LUONG THAI LINH / PAP/EPA

Zmarła mieszkała w mieście Marbella na południu kraju. Była nauczycielką. Służby medyczne poinformowały, że 43-latka poczuła silne bóle głowy po trzech godzinach od przyjęcia pierwszej dawki preparatu AstraZeneki. Potem jej stan zdrowia dalej się pogarszał.

Po zgłoszeniu na ostrym dyżurze szpitala w Marbelli bólu głowy kobieta została zbadana, a następnie odesłana do domu. Lekarze twierdzili, że pojawiła się u niej negatywna reakcja na szczepionkę przeciw SARS-CoV-2.



W kolejnych dniach kobieta wróciła do pracy w szkole - mimo że, jak potwierdzili jej koledzy, miała gorączkę i wciąż cierpiała na bóle głowy.



Kobieta zmarła we wtorek, czyli 11 dni od przyjęcia szczepionki. W placówce, w której szczepione były również inne osoby z kadry pedagogicznej, nie stwierdzono przypadków powikłań po przyjęciu preparatu AstraZeneki.



Szpital w Marbelli potwierdził, że przed zgonem podjęto w nagłym trybie zabieg chirurgiczny, gdyż w mózgu pacjentki doszło do pojawienia się obrzęku oraz krwotoku.



Dwa inne dotychczas potwierdzone w Hiszpanii ciężkie przypadki powikłań po przyjęciu szczepionki AstraZeneki dotyczyły osób, u których pojawiła się zakrzepica zatok żylnych mózgu oraz zakrzepica żyły wrotnej.



W poniedziałek rząd ogłosił wstrzymanie na 15 dni szczepień preparatem spółki AstraZeneca. Premier Pedro Sanchez wyjaśnił, że decyzja ta służy wykluczeniu wszelkich wątpliwości co do możliwego związku pomiędzy zakrzepicą a szczepieniem tym produktem, który w Hiszpanii przyjęło dotąd ponad 970 tys. osób.