Możemy osiągnąć cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji Unii Europejskiej do końca lata - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jednocześnie sześć krajów unijnych - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Łotwa i Słowenia - wyraziło zaniepokojenie dystrybucją szczepionki przeciwko Covid-19 w UE.

(zdjęcie ilustracyjne) / POOL LUONG THAI LINH / PAP/EPA

"Wiemy, że możemy osiągnąć nasz cel pełnego zaszczepienia 70 proc. dorosłej populacji do końca lata" - oznajmiła szefowa KE Ursula von der Leyen, przedstawiając stan dotychczasowych i zaplanowanych dostaw szczepionek.

Z danych zaprezentowanych przez przewodniczącą KE wynika, że w pierwszym kwartale (czyli do końca marca) do krajów członkowskich trafi w sumie nieco ponad 100 mln dawek. Z tego 66 mln dawek to preparat BioNTech-Pfizer, 10 mln - Moderny i 30 mln - AstraZeneki.

"O ile firma ta dotrzyma zobowiązań" - zastrzegła Ursula von der Leyen, przypominając, że pierwotne zobowiązanie AstraZeneki wynosiło 90 mln dawek w pierwszym kwartale.

"Wiemy, że w drugim kwartale dostawy wzrosną" - zapewniała przewodnicząca Komisji.

BioNTech-Pfizer w drugim kwartale br. ma dostarczyć - 200 mln dawek. Johnson&Johnson - 55 mln. Moderna - 35 mln. Według obecnych prognoz AstraZeneca dostarczy 70 mln dawek.

Tymczasem sześć krajów - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Łotwa i Słowenia - wyraziło zaniepokojenie dystrybucją szczepionki przeciwko Covid-19 w UE. W środę przywódcy tych krajów rozmawiali na ten temat z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem - przekazało dziennikarzom źródło unijne.

"Przywódcy podzielili się z (Michelem) swoimi obawami dotyczącymi możliwych luk w dystrybucji szczepionek między państwami członkowskimi w związku z faktem, że jedna firma nie wywiązała się ze swojego zobowiązania" - powiedział pragnący zachować anonimowość unijny urzędnik. Chodzi o firmę AstraZeneca.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd prawie 4,6 mln szczepień przeciw Covid-19, z czego ponad 1,62 mln drugą dawką.

Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że do tej pory do Polski dostarczono łącznie 5 728 100 dawek szczepionek, do punktów trafiło 4 904 750.