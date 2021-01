O godz. 6:00 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw Covid-19. Pojawiły się pierwsze problemy z rejestracją telefoniczną. Słuchacze RMF FM informują, że nikt nie odbiera na infolinii, lub pojawiają się problemy z nawiązaniem połączenia. "Dzwonię na numer 989 i wyskakuje komunikat "nie ma takiego numeru" - alarmują nasi słuchacze dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM.

Szczepienie zorganizowane w domu pomocy społecznej w Sosnowcu / Andrzej Grygiel / PAP

Na szczepienie przeciw Covid-19 od 15 stycznia umawiają się seniorzy powyżej 80 lat.

Dziś o godz. 6:00 ruszyła rejestracja osób urodzonych w latach 1942-1951. Ich szczepienia rozpoczną się w poniedziałek 25 stycznia.

E-skierowania dla nich wystawiane są automatycznie w systemie, według PESEL. Nie mają one kodu jak inne skierowania. Ważne są 90 dni.

Nie obowiązuje też rejonizacja, co oznacza, że każdy może sobie wybrać dowolny punkt szczepień.

Falstart infolinii 989. Są problemy z rejestracją

Zaraz po uruchomieniu infolinii pojawiły się pierwsze problemy z zarejestrowaniem seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19.



Cytat Próbujemy się dodzwonić pod numer 989. Koleżanka do mnie dzwoniła, jedna i druga, bo wszystkie byłyśmy zainteresowane. Nikt nie odbiera... - informowała słuchaczka na RMF FM

Dzwonię na numer 989 i wyskakuje komunikat "nie ma takiego numeru" - informujecie dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM.

Cytat Próbowałem ustalić termin dla rodziców poprzez profil zaufany. Próbowałem zaraz po północy, próbowałem też po 7:00 i np. dla miasta Zabrze w żadnym z kilkunastu punktów nie ma żadnego wolnego terminu do 22 lutego (wcześniejszego terminu wyszukiwarka nie pozwala ustawić) do końca marca (dalszej daty wyszukiwarka nie pozwala ustawić). Dla całego województwa śląskiego wyskoczyło tylko kilka terminów w Parzymiechach czy Lipie. - piszecie na adres fakty@rmf.fm

Wbrew zapowiedziom o wystartowaniu zapisów o 6:00, według naszych słuchaczy rejestracja możliwa była już po północy.



Cytat Teścia udało się zapisać na ostatni wolny termin. Pozostałe przychodnie były już puste i bez limitów. Rano znów biedni starsi ludzie będą czekać, a tam już nie będzie nawet na co czekać. Jest godzina 00:30 a ja ostatnie miejsce zebrałem w Bytomskich przychodniach. - to mail, który otrzymaliśmy o godzinie 0:36

Są kłopoty z zarejestrowaniem się na szczepienie. Czytałam w interencie, że mój rocznik - 1951 zalicza się do tego etapu. Chciałam się zarejestrować, ale okazuje się, że mój wiek nie jest objęty - informowała słuchaczka RMF FM.



Wielu seniorów wybrało osobiste zarejestrowanie się w punkcie szczepień.



Od rana ustawiają się kolejki, między innymi w Warszawie i Łodzi.





Wielu seniorów wybrało osobistą rejestrację w przychodni / Warszawa / Jakub Rutka / RMF FM

Kolejka do POZ w Łodzi / Magdalena Grajnert / RMF FM

Kolejka do POZ w Łodzi / Magdalena Grajnert / RMF FM

Wiele osób do tej pory pomyślnie zarejestrowało się na szczepienie.

Rejestracja przez infolinię odbywa się bez problemu. O godzinie 6:40 zarejestrowałam mamę i tatę, więc nie ma sensu stać na mrozie (...) To jest prosta procedura - podkreśla nasza słuchaczka, dzwoniąc pod 600-700-800.

Jak zapisać się na szczepienie?

Seniorzy mogą umawiać się na termin zastrzyków na trzy sposoby z wykorzystaniem centralnego systemu e-rejestracji, integrującego indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień.

Nie muszą tego robić osobiście, bo przy telefonicznej rejestracji wystarczy podać imię, nazwisko, numer PESEL osoby, która zgłasza się do szczepienia.

infolinia 989,





internet - przez stronę pacjent.gov.pl.





osobiście w punkcie szczepień.



Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19? [PORADNIK] Piotr Szydłowski / RMF FM

INFOLINIA



Przed rozmową przygotuj:

imię nazwisko

PESEL

numer telefonu (najlepiej komórkowego)



Następnie wybierz jeden z tych numerów:



989

22 62 62 989 - dla dzwoniących z zagranicy lub tych, których operator nie obsługuje numerów specjalnych





Osoby mające trudność z dotarciem do punktu szczepień będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego dla nich przez gminy.



REJESTRACJA ON-LINE PRZEZ PROFIL ZAUFANY

E-rejestracja za pośrednictwem strony pacjent.gov.pl będzie wymagać profilu zaufanego.

Rejestrujący się będzie musiał potwierdzić dane i zaakceptować regulamin. System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień w pobliżu adresu podanego na koncie pacjenta.

Gdyby komuś żaden z zaproponowanych terminów nie odpowiadał lub pacjent chciałby zmienić lokalizację, dogodne miejsce i czas będzie można wskazać przez wyszukiwarkę.

Wideo youtube

Co dalej, po ustaleniu terminu?

Po ustaleniu terminu pacjent otrzymuje SMS na podany numer telefonu z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.



Do czasu wykonania pierwszego szczepienia pacjent może zmienić termin wizyty lub punkt szczepień.

Jednak po pierwszym zaszczepieniu nie można już wprowadzić zmiany, ponieważ druga dawka musi być podana w określonym przez producentów terminie (w ciągu 3-4 tygodni po pierwszej).

Pacjent musi też zakończyć szczepienia preparatem, którym był szczepiony pierwszy raz, aby zagwarantować maksymalną skuteczność.

Jak wygląda zabieg?

Szczepionka podawana jest domięśniowo w ramię. Do zastrzyku kwalifikuje lekarz w punkcie szczepień. Pacjent wypełnia też na miejscu kwestionariusz.

Po zabiegu należy odczekać 15-30 minut w poczekalni, aby zobaczyć, czy nie wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. Personel medyczny zapisuje szczepienie w e-karcie szczepień w systemie e-zdrowie.

Pacjent otrzymuje też zaświadczenie o iniekcji. Po przyjęciu dwóch dawek otrzymuje kod QR, który potwierdza, że został zaszczepiony.

Może go pobrać w swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mObywatel albo poprosić o jego wydruk w punkcie szczepień.



NFZ poinformuje, jeśli adres punktu szczepień się zmieni

Adres punktu szczepień w niektórych przypadkach może ulec zmianie. NFZ wyjaśnia, jak o tym poinformuje.



Rejestrując się na szczepienie, senior wybiera konkretny punkt, w którym może się zaszczepić. Umawia się też na konkretny termin i godzinę, w których zostanie przyjęty w punkcie szczepień.



Jeśli punkt szczepień zmieni adres, do seniorów, którzy przy rejestracji na szczepienie podali numer telefonu (komórkowego lub stacjonarnego), zadzwoni automatyczny konsultant z infolinii Narodowego Programu Szczepień.

W wiadomości przekazana zostanie informacja o zmianie adresu punktu szczepień. Data i godzina szczepienia pozostaną bez zmian.



Ponadto automat przypomni, że na 24 godziny przed terminem szczepienia, na numer komórkowy seniora, przyjdzie specjalny SMS. Znajdą się w nim informacje o nowej lokalizacji punktu szczepień, dacie i godzinie szczepienia.

Komunikat głosowy rozpocznie się od słów: "Tu Infolinia Narodowego Programu Szczepień. UWAGA, przekazujemy ważną informację...".



Informacja o zmianie adresu punktu szczepień zostanie odczytana dwukrotnie podczas jednej rozmowy.



Połączenie będzie z numeru: (22) 295 00 85. Jest to numer automatyczny, nie należy na niego oddzwaniać.

Automat będzie próbował połączyć się z seniorem dwukrotnie w ciągu dwóch dni.

Jeśli z różnych przyczyn senior nie odsłucha wiadomości (np. nie odbierze telefonu lub połączenie zostanie przerwane), wtedy zadzwoni do niego osoba z infolinii Narodowego Programu Szczepień i przekaże nowy adres punktu szczepień i potwierdzi dzień oraz godzinę szczepienia.

"Nie wszyscy chętni seniorzy będą mogli sie zarejestrować na szczepienie w I kwartale"

Z powodu zbyt małej liczby dawek szczepionki dostarczonej do Polski nie wszyscy chętni seniorzy będą mogli już teraz zarejestrować się na szczepienie w pierwszym kwartale. Po wyczerpaniu terminów na szczepienie seniorzy będą mogli zarejestrować się na infolinii, a konsultanci oddzwonią do nich, gdy pojawią się wolne miejsca - mówi szef KPRM Michał Dworczyk.

Dziś ruszyły zapisy osób 70+, ale seniorzy muszą być przygotowani na to, że nie wszyscy zdołają się zarejestrować na szczepienia w pierwszym kwartale.

Dla tej grupy pozostało ok. 1,2 mln terminów, a między 70. a 80. rokiem życia jest ok. 2,7 mln osób.



Jak wyjaśnia pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, powodem niewystarczającej liczby dostępnych terminów jest zbyt mała liczba szczepionek dostarczonych do Europy przez producentów.



Warto pamiętać, że harmonogram szczepień jest całkowicie uzależniony od dostaw producentów. Najlepiej pokazał to ostatni tydzień i ograniczenie dostaw przez firmę Pfizer. Musimy się mierzyć z ubytkiem około 400 tys. szczepionek w ciągu najbliższych tygodni - podkreśla szef KPRM.