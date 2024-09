RMF FM i RMF Maxx ruszają z akcją charytatywną dla powodzian. Sprzed siedziby naszego radia w środę rano wyjadą samochody wyładowane specjalistycznym sprzętem do usuwania szlamu, mułu i piachu. Kilka tysięcy łopat i szczotek technicznych trafi do poszkodowanych przez żywioł. Pierwszy przystanek: Jarnołtówek na Opolszczyźnie. Kolejne - tam, gdzie będziecie nas potrzebować.

Zniszczenia w Stroniu Śląskim / Mateusz Chłystun / RMF FM

Południowo-zachodnia Polska od kilku dni zmaga się z wielką wodą. Obrazy, jakie do nas stamtąd docierają, są przerażające. Dramatycznie brzmią relacje ludzi, którzy z bezradnością patrzą, jak powódź zabiera im dorobek życia. Wstrząsające są opowieści tych, którzy po przejściu wody, wracają do swoich zniszczonych domów.

... bo kiedy woda opada, odsłania się apokaliptyczny widok. Błoto po kolana, muł, cegły, szkło, śmieci, połamane konary, zniszczone domy...

Zniszczenia w Lądku-Zdroju / Mateusz Chłystun / RMF FM

Mam pół metra mułu w domu, to kosmos - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Mateuszem Chłystunem mieszkaniec Lądka-Zdroju, którego dom został zalany trzy dni temu. Takich wyznań nasi dziennikarze słyszeli setki. Odebraliśmy także od Was mnóstwo telefonów, maili, w których opisywaliście ogrom zniszczeń i sygnalizowaliście, czego na tym etapie potrzebujecie najbardziej.

Dlatego zebraliśmy tysiące zestawów łopat i szczot do czyszczenia ulic, zalanych domów i garaży i jedziemy do Was. Rozdamy je i pomożemy Wam sprzątać! Każdy z Was może do nas dołączyć!

Zmierzamy na Opolszczyznę, pierwsza miejscowość, w której w środę się zatrzymamy to Jarnołtówek. Jeśli potrzebujecie sprzętu do sprzątania - wypatrujcie naszych wozów.

Na naszej stronie znajdziecie też relację z przebiegu naszej akcji.