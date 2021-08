Po 10 dniach drogi przez Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię, wyprawa dotarła do Ankary w Turcji. We wtorek 31 sierpnia 2021 roku w Ambasadzie RP w Ankarze ekipa wyprawy miała okazję zaprezentować wyjątkową wystawę poświęconą pierwszej historycznej wyprawie zorganizowanej przez Sudecki Klub Wysokogórski w 1979 roku na Annapurnę Południową. Przewodnikiem po wystawie był Ryszard Włoszczykowski - jeden z uczestników tamtej pamiętnej ekspedycji. „Ten sam klimat, to samo miejsce w kabinie, czuję się jak 42 lata temu, choć drogi w Turcji i otoczenie zupełni inne niż kiedyś” - mówi radiu RMF FM najstarszy uczestnik wyprawy, który objaśniał zgromadzonym na terenie ambasady gościom historie prezentowane na fotografiach.

