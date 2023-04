Dla was podczas tej akcji sytuacja realnie także była niebezpieczna?

Tak, była to sytuacja realnie niebezpieczna przede wszystkim ze względu na to, gdzie ta szczelina się znajdowała, czyli u podstawy ściany, która jest bardzo zagrożona i narażona na spadające lawiny. To najbardziej niebezpieczny odcinek trasy na najbardziej niebezpiecznym ośmiotysięczniku - takie są fakty. Poza tym w takiej szczelinie człowiek czuje się trochę jak w składzie porcelany. Jest dużo wiszących rzeczy, które mogą spaść na głowę i człowieka po prostu zabić. My tych szczelin unikamy, zaglądamy tylko do środka z góry, boimy się ich. To jest miejsce nam nieprzyjazne i raczej kojarzy się z grobowcem, a nie z chodzeniem po górach. To jest miejsce rzadko odwiedzane przez wspinaczy i zdecydowanie nie jest nam przyjazne.

Co myślisz o tym, co działo się na Annapurnie w ostatnich dniach? Było dużo doniesień, nie wiem na ile prawdziwych, że podczas tego ataku szczytowego doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Słyszeliśmy, że niektórzy utknęli w najwyższym obozie. Odczułeś to też w ten sposób na miejscu?

Prawdopodobnie masz więcej informacji na temat tego ataku szczytowego niż ja. My z Mariuszem działamy tutaj niezależnie. W tym czasie, kiedy odbywał się atak szczytowy na drodze normalnej, my podjęliśmy próbę przejścia naszej ściany. Byliśmy odizolowani od całej tej grupy. Nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje, a po powrocie do bazy zastaliśmy ją zupełnie pustą. Nawet nie mogliśmy więc porozmawiać z uczestnikami tych wydarzeń. Jesteśmy odcięci od internetu, więc nie zdziwiłbym się, jeśli miałbyś w tej sprawie dokładniejsze informacje niż ja, choć przebywałem kilka kilometrów od tych wydarzeń. Nie chciałbym komentować czegoś, przy czym mnie nie było. My dołączyliśmy do całej historii na etapie, gdy zgłosiła się do nas agencja Seven Summit Treks z pytaniem czy nie polecielibyśmy i czy nie pomoglibyśmy znaleźć i wydobyć Anuraga.

Jakie to uczucie po raz kolejny przeprowadzić z sukcesem taką akcję?

To są olbrzymie emocje. Myśleliśmy, że lecimy z misją odzyskania ciała, a być może uratowaliśmy człowieka, bo wiadomo, że stan Anuraga jest dalej ciężki, ale ponoć stabilny. Uczucie jest wspaniałe. Razem z Mariuszem po prostu popłakaliśmy się po całej akcji z emocji, ze szczęścia i by te emocje uszły. One były bardzo silne. Dalej jesteśmy trochę naładowani adrenaliną po tych wszystkich wydarzeniach. Dalej też nie możemy uwierzyć, że Anurag po dwóch nocach w tej szczelinie i takim upadku to przeżył. To jest coś absolutnie niesamowitego. Dla nas jest lekcją, że nigdy nie można rezygnować i zawsze trzeba iść na ratunek, bo zawsze jest nadzieja, że nawet pomimo dwóch dni jest szansa na uratowanie człowieka. Olbrzymia radość, olbrzymia satysfakcja. Mamy poczucie, że zrobiliśmy dobrą robotę. Nie uniknęliśmy błędów, ale nie było tutaj nikogo, kto mógłby zrobić to lepiej niż my, a zrobiliśmy to wystarczająco dobrze, więc jesteśmy usatysfakcjonowani.

Co z wami dalej? Zostajecie na miejscu? Będziecie podejmować jeszcze kolejne próby? Jakie są dla was perspektywy?

Siedzę w przedsionku namiotu bazowego i patrzę na śnieżny krajobraz. Sypie śnieg, wszystko jest zasypane, a pogoda nie nastraja optymistycznie. Jeżeli chodzi o naszą ścianę, to według mojej oceny w tym sezonie jest ona nie do przejścia. Mieliśmy do czynienia z bardzo suchą zimą. Od momentu, gdy tu dotarliśmy, baliśmy się, że ta ściana będzie zbyt sucha. Nie mogliśmy nie sprawdzić tego samodzielnie. Weszliśmy w tę ścianę i dotarliśmy na wysokość 6250 metrów. Potwierdziło się, że ściana jest sucha. To co najważniejsze i co zadecydowało o porzuceniu tych pomysłów przejścia ściany północno-zachodniej w tym roku, to to, że taka sucha ściana stwarza bardzo duże zagrożenie ze względu na spadające kamienie. My też tych spadających kamieni doświadczyliśmy. Ja dostałem w bark. Wprawdzie niegroźnie, ale boleśnie. Mamy poczucie, że całe szczęście, że tylko na tym się skończyło, bo tych kamieni leciało sporo. Zagrożenia obiektywne, czyli takie, jakich nie możemy kontrolować, to jest coś, czego staram się w górach za wszelką cenę unikać. Nie warto w tym roku wchodzić w tę ścianę. Mówimy o trudnym mikstowym wspinaniu, które jest bardzo zależne od warunków. Tak jak w Tatrach czy Alpach w ścianie muszą być odpowiednie warunki, żeby drogi były możliwe do przejścia, to tak samo jest tutaj w Himalajach. To po prostu nie jest ten sezon. Siedzimy teraz w bazie, odpoczywamy po akcji i być może podejmiemy próbę przejścia drogi normalnej w formie takiej nagrody pocieszenia. Fajne jest to, że jesteśmy tutaj sami, więc góra będzie tylko dla nas. Możemy na Annapurnę wejść w lekkim stylu, tak jak lubię. Wszystko będzie jednak uzależnione od pogody, która na razie wygląda zupełnie fatalnie.