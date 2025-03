Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął dziś wniosek o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu przesłuchania go przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Informację w mediach społecznościowych przekazała Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji śledczej.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik / East News

31 stycznia sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa planowała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Była to już piąta próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości.

W tym celu Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził zgodę na zatrzymanie byłego szefa MS, aby ten został doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej. Policja zatrzymała go po godz. 10:30, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika.

Na godz. 10:30 planowane było rozpoczęcie posiedzenia komisji śledczej. Ponieważ do tej godziny Zbigniew Ziobro nie pojawił się w sali obrad, komisja śledcza uznała doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości za nieskuteczne i zadecydowała o przedłożeniu skierowania za pośrednictwem prokuratora generalnego wniosku o zastosowanie wobec niego do 30 dni aresztu.

20 lutego Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu i zastosowanie do 30 dni aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. We wtorek przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka poinformowała we wpisie na platformie X, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił tego dnia wniosek o zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości w celu przesłuchania go przed komisją śledczą.

"Czynności przesłuchania zaplanowaliśmy w dniach 23-25 czerwca br." - dodała posłanka.