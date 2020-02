To kolejny polski akcent podczas oscarowej gali! W Dolby Theatre w Los Angeles zaśpiewa Katarzyna Łaska.

W nocy z niedzieli na poniedziałek poznamy laureatów Oscarów. Na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy ma szansę polski film - "Boże Ciało" w reż. Jana Komasy.

Polskich akcentów będzie - jak się okazuje - więcej. Na scenie pojawi się "polska Elsa", czyli Katarzyna Łaska. Wokalistka, a razem z nią osiem innych piosenkarek dubbingujących bajkową postać z filmu "Kraina lodu" - wesprze wokalnie piosenkarkę Idinę Menzel, która użyczyła głosu księżniczce w oryginalnej wersji językowej animacji. Utwór "Into the Unknown" ma szansę na Oscara w kategorii najlepsza piosenka.



Katarzyna Łaska podzieliła się informacją z fanami na Instagramie:



Długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że ZAŚPIEWAM NA OSCARACH! Teraz kiedy to czytacie jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia.

Trudno mi to pojąć bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! - napisała Katarzyna Łaska na Instagramie.



Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces to ktoś w końcu to doceni! Proszę Was o jedno... NIE PRZESTAWAJCIE wierzyć w siebie! - dodała.



Podczas gali usłyszymy też pozostałe utwory, które są nominowane do Oscara. Są to: "I Can't Let You Throw Yourself Away" z filmu "Toy Story 4", "(I’m Gonna) Love Me Again" z "Rocketman", "Stand Up" z "Harriet", "I'm Standing With You" z "Przypływu wiary".