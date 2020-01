Organizatorzy oscarowej gali ujawnili nazwiska kolejnych gwiazd, które wystąpią na ceremonii w roli prezenterów i będą wręczać statuetki. Są wśród nich m.in. Penélope Cruz i Diane Keaton.

Penélope Cruz / Andrews Archie/ABACA / PAP/Abaca

Oprócz Penélope Cruz i Diane Keaton, w ujawnionej dziś grupie gwiazd, które będą wręczać statuetki Oscara, są James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Keanu Reeves, Maya Rudolph i Sigourney Weaver.

Już wcześniej podano, że w roli prezenterów wystąpią m.in. ubiegłoroczni zwycięzcy w kategoriach aktorskich - To Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King i Rami Malek. Dołączą do nich m.in. takie sławy jak Timothee Chalamet, Will Ferrell , Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos i Mark Ruffalo.

Coraz więcej wiemy też o muzycznych akcentach ceremonii. Na gali usłyszymy wszystkie nominowane w tym roku piosenki - wykonają je m.in. Elton John, Idina Menzel i Randy Newman . Zaplanowano również specjalny występ Billie Eilish. Spekuluje się, że może ona premierowo wykonać piosenkę do najnowszego filmu o przygodach Jamesa Bonda - "Nie czas umierać".

92. gala rozdania Oscarów odbędzie się 9 lutego. Podobnie jak rok temu - nie będzie prowadzącego.





Wśród obrazów nominowanych do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest polski akcent - "Boże Ciało" Jana Komasy z Bartoszem Bielenią w roli głównej.