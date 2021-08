Popularności w dobie mediów społecznościowych, społeczne nierówności, słabości systemu wsparcia i siła represji ze strony struktur państwowych, w końcu siła rodzinnych więzi to tematy, które poruszają filmy z Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" 14.Mastercard OFF CAMERA. Do kogo może trafić Krakowska Nagroda Filmowa (25.000 USD)?

"Sweat" - nowy film Magnusa von Horna - opowiada o trzech dniach z życia Sylwii Zając, influencerki fitness. W internecie ma setki tysięcy followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej podejść, by ją poznać. Kiedy jednak jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama. Magnus von Horn przygląda się blaskom oraz cieniom popularności w dobie mediów społecznościowych. Udowadnia też, jak łatwo wykreować w nich wizerunek, mający tak naprawdę niewiele wspólnego z rzeczywistością. Film von Horna, podobnie jak jego debiut Intruz (2015), znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes.

Dwudziestoletni Leo (magnetyzujący i odpowiednio dziecięco naiwny Anthony Bajon) właśnie ukończył kurs wojskowy przygotowujący do zapobiegania i walki z potencjalnym terroryzmem. W związku z tym zostaje wraz z towarzyszami szkolenia wysłany do patrolowania ulic Paryża. "Trzecia wojna" to debiut urodzonego we Włoszech francuskiego reżysera Giovanniego Aloi. Dramat trzyma w napięciu, obnażając paradoksy francuskiej "gotowości do wyruszenia na wojnę". Skupiając się na wyniszczonej psychice trenowanych w strachu i panice żołnierzy, Aloi przeprowadza bezlitosną krytykę opresyjnego aparatu państwa.

"Last Days of Spring" to kameralny dramat i pełna emocji opowieść o społecznych nierównościach, zawodnym systemie i sile rodzinnych więzi. W swoim pełnometrażowym debiucie Isabel Lamberti powraca do bohatera zrealizowanego przed kilkoma laty krótkiego filmu, aby odtworzyć prawdziwą historię, jaka stała się udziałem jego rodziny. Mieszkająca w slumsach na obrzeżach Madrytu familia Gabarre Mendoza nie ma łatwego życia, ale mimo to stara się należycie celebrować każdy dzień. Sytuacja niespodziewanie komplikuje się z chwilą, gdy na skutek sprzedaży ziemi bohaterowie dowiadują się, że muszą opuścić dom. Dla takich ludzi jak oni ostatnia deska ratunku, czyli biurokratyczny system, wydaje się wyjątkowo nieprzyjazny. Z pozycji wnikliwego, ale i pełnego empatii obserwatora reżyserka przygląda się ich perypetiom. Granica między fikcją a dokumentem ulega zatarciu.

“After Love" Aleem Khana początkowo rozgrywa się w angielskim portowym mieście Dover. Sprzątając dom z rzeczy swego niedawno zmarłego męża, Mary Hussain (elektryzująca rola Joanny Scanlan), która - jak się można domyślać - ze względu na małżonka przeszła na islam, odkrywa sekret sprzed lat. Tajemnica nie daje jej spokoju, a żeby ją rozwikłać, bohaterka decyduje się udać do francuskiego miasta Calais. I choć to zaledwie kilkudziesięciokilometrowa odległość, okazuje się, że tyle wystarczyło, żeby mężczyzna wiódł tam zupełnie inne życie. Widzowie oczami Mary oglądają fascynującą opowieść o niespodziewanym zderzeniu dwóch odmiennych kultur i rzeczywistości.

"Listen" to imponująco dojrzały debiut reżyserki i scenarzystki Any Rochy de Sousy. Film opowiada historię imigranckiej portugalskiej rodziny mieszkającej na przedmieściach Londynu. Rodzice - Bela (przejmująca Lucia Moniz) i Jota (Ruben Garcia) - starają się, jak mogą, żeby zapewnić trójce swoich dzieci jak najlepsze warunki życia. Wskutek niefortunnego zdarzenia w szkole ich siedmioletniej niesłyszącej córki, w sprawy rodziny angażują się brytyjskie służby socjalne, rzekomo zaniepokojone zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci. "Listen" pokazuje zmagania rodziców z bezlitosnym, szczególnie dla imigrantów, systemem. Biurokracja i przepisy zostają zderzone ze wstrząsającą historią. Reżyserka umiejętnie pokazuje, jak łatwo wyciągnąć pochopne i krzywdzące wnioski oraz jak bardzo tkwimy w gęstej sieci uprzedzeń.

