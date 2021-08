Tango sprawia, że odrywamy się od ziemi i dajemy się ponieść namiętnościom. Podczas 14. Mastercard OFF CAMERA filmowcy wychodzą więc na filmowy parkiet. Już 10.09 przekonamy się, co z tego wynika. W ramach cyklu CAMERA ON 14. Mastercard OFF CAMERA zaprasza na premierowy pokaz specjalny filmu "Parkiet" z Andrzejem Chyrą i Agatą Kuleszą w rolach głównych.

Parkiet" to nowy film cenionego rosyjskiego reżysera Aleksandra Mindadze. Reżyser rozpisał go na trzy głosy - mężczyznę i dwie kobiety. Bohaterów łączy wspólna przeszłość, a kluczem do zrozumienia ich skomplikowanych relacji jest taniec - tango a trois.

Po dwudziestu pięciu latach od rozstania spotykają się w tym samym klubie tanecznym, by wystąpić raz jeszcze. Miejsce to pełne jest młodych ludzi, nieświadomych przebrzmiałej nieco sławy tria. Budzi to frustracje u bohaterów, uświadamiając im jednocześnie nieuchronny upływ czasu. Przygotowaniom do ostatniego występu towarzyszą próby odnalezienia na nowo iskry, która kiedyś ich połączyła i pozwoliła pokazać pełnię ich talentu. Nie będzie to łatwe, także z uwagi na zdecydowanie większe doświadczenie życiowe całej trójki i poczucie rozczarowania, jakie daje się wyczuć.

Kameralny, rozgrywający się w dużej mierze w niewielkich wnętrzach dramat to także opowieść o egzystencjalnym lęku przed starością i śmiercią. "Parkiet" Aleksandra Mindadze oparty jest w dużej mierze na wyrazistych rolach Andrzeja Chyry, Agaty Kuleszy i Evgenii Dodiny.

Premierze filmu - 10.09.2021 - będzie towarzyszyć spotkanie z Andrzejem Chyrą w ramach cyklu CAMERA ON, które poprowadzi Alicja Myśliwiec.

CAMERA ON To utrzymana w kameralnej atmosferze rozmowa o twórczych inspiracjach i niezwykłych momentach w karierze artystycznej.

14. Mastercard OFF CAMERA to najlepsze autorskie filmy z całego świata, fascynujące rozmowy, pytania, które trafiają w sedno i odpowiedzi otwierające kolejne wątki, a to wszystko w duchu powrotu do kin. Festiwalowe filmy i produkcje będzie można oglądać w Krakowie i na player.pl od 3 do 12 września. Więcej informacji o biletach i karnetach znajdziecie na www.offcamera.pl