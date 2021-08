Pięć nowych sekcji specjalnych i sprawdzone propozycje programowe prezentowane m.in. w ramach cykli "Panorama", "Festiwalowe Hity" i "Amerykańscy niezależni". Czym zaskoczy kino niezależne i czego może się spodziewać publiczność 14.Mastercard OFF CAMERA? Programerzy Festiwalu przygotowali przegląd najciekawszych tytułów filmowych.

„Szesnaście mgnień wiosny” / Materiały prasowe

"Szesnaście mgnień wiosny" (4 września)

Rewelacyjny debiut Suzanne Lindon, która gra tu również główną rolę i jest autorką scenariusza. Reżyserka w nowatorski sposób pokazuje blaski i cienie pierwszej miłości. Inteligentnie pogrywa z konwencjami melodramatu, równocześnie roztaczając przed widzami wciągającą i przykrojoną pod erę "#Metoo" romantyczną opowieść.

"Minyan" (6 września)

Film Erica Steela pokazuje dojrzewanie nastoletniego bohatera, wywodzącego się z konserwatywnej żydowskiej społeczności, na tle sugestywnie odtworzonej nowojorskiej rzeczywistości lat osiemdziesiątych. Szalejąca epidemia HIV/AIDS kładzie się cieniem na odkrywaniu własnej tożsamości przez centralną postać - Davida, a jego perypetiom towarzyszy elektryzująca ścieżka dźwiękowa.

"Mitra" (9 września)

Nowy film zwycięzcy Mastercard OFF CAMERA sprzed kilku lat - Kaweha Modiri - to misternie skonstruowany thriller. Reżyser zderza konwencje kina zemsty z rzeczywistością polityczną i kulturową Iranu, a główna bohaterka musi stawić czoła trudnym moralnym dylematom. "Mitra", częściowo oparta na rodzinnej historii reżysera, przeplata sceny rozgrywające się na początku lat osiemdziesiątych w Iranie z trzymającymi w napięciu wydarzeniami dziejącymi się współcześnie w Holandii. Ukazuje przy tym kolosalne różnice kulturowe między oboma krajami, podczas gdy Modiri wykorzystuje konwencje politycznego thrillera, żeby opowiedzieć o zbrodni, karze, a przede wszystkim - macierzyństwie.

"Kochankowie" (11 września)

Pokazywany na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji, film Nicole Garcii, to oryginalne połączenie melodramatu i thrillera. Opowiadając o dwójce iście tragicznych, tytułowych kochanków i burzliwych wydarzeniach z ich życia, reżyserka tworzy nowatorską i pełną zwrotów akcji fabułę, w której nic nie jest takim, jakim się zdaje. Im dalej w przysłowiowy las, tym bardziej się okazuje, że elementy tej filmowej układanki nie tylko odsłaniają umowność konwencji melodramatu i właściwych dlań sztywnych genderowych ról, ale składają się na zaskakująco świeżą i oryginalną całość.

Najlepsze autorskie filmy z całego świata, fascynujące rozmowy, pytania, które trafiają w sedno i odpowiedzi otwierające kolejne wątki, a to wszystko w duchu powrotu do kin. Festiwalowe filmy i produkcje będzie można oglądać w Krakowie i na player.pl od 3 do 12 września. Więcej informacji o programie Festiwalu można znaleźć na www.offcamera.pl