Najlepsze autorskie filmy z całego świata, fascynujące rozmowy, pytania, które trafiają w sedno i odpowiedzi otwierające kolejne wątki, a to wszystko w duchu powrotu do kin. Przewodnikami po współczesnym świecie będą reżyserki i reżyserzy, którzy stawiają na mocne kino i nie boją się eksperymentów. Magia wielkiego ekranu wraca i przypomina o swojej sile. Festiwalowe filmy i produkcje będzie można oglądać w Krakowie i na player.pl od 3 do 12 września.

Magia wielkiego ekranu wraca i przypomina o swojej sile. / materiały prasowe /

Na Plac Szczepański powróci tak lubiane Miasteczko Filmowe. W mieście pojawią się kina plenerowe, m.in. na Kazimierzu i na rynku Podgórskim. Nie zabraknie też kina samochodowego oraz cieszących się wielkim powodzeniem pokazów na barce rzecznej. Czym tym razem zaskoczyli programerzy?

Zaskakujące połączenia gatunkowe, kino oparte na emocjach, pełne zaraźliwej energii - tego można spodziewać się w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. To międzynarodowe jury zdecyduje do kogo trafi Nagroda Dominika Kulczyk Productions, czyli 100 000 złotych. Szczególne emocje budzi również Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi". Polski reżyser Tomasz Wasilewski, projektantka kostiumów "Gry o tron" Gemma Jackson i producentka Lee Magiday ocenią filmy z całego świata i zdecydują, do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa, czyli 25 000 USD. Konkursy są częścią projektu "Obraz świata / Świat w obrazach", który dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

W programie 14.Mastercard OFF CAMERA nie zabraknie sprawdzonych cykli, jak "Panorama", "Festiwalowe Hity" czy "Amerykańscy Niezależni". Widzowie mogą liczyć również na nowe sekcje.

Melodramaty to z pewnością nie tylko pojemny i niezmiennie popularny gatunek filmowy, ale też taki, który od swego początku uchodzi za "gorszy" i "wstydliwy". Tymczasem, jak pokazują statystyki i badania kulturowe, jest to jeden z chętniej oglądanych nurtów. Melodramaty pokazywane w ramach tegorocznej, specjalnej sekcji Mastercard OFF CAMERA "Miłość na mózgu" podważają opresyjne wzorce, wchodzą w grę z konwencjami tradycyjnego kinowego romansu, wciąż prezentując pełen zwrotów akcji, wybuchowy, ale i dostarczający wzruszeń emocjonalny rollercoaster pary głównych postaci.

Słowo "kryzys" weszło nam w krwiobieg. Jest odmieniane przez wszystkie przypadki, powtarzane pod każdą długością i szerokością geograficzną. Obejmuje zagadnienia od wielkiej polityki i szeroko pojętej ekologii, po relacje rodzinne, od sytuacji klimatycznej po kryzys duchowości, od wzrastających społecznych napięć po niepewność ekonomiczną po strach przed tym, co przyniesie kolejny dzień. Kryzys i reakcja na niego to nie tylko spontaniczny zryw, ale i przeżycie pokoleniowe. Jego charakter próbują uchwycić filmy zgromadzone w ramach sekcji "Kryzys nie jedno ma imię".

Sekcja "Nordyckie Horyzonty" ma przybliżyć widzom Mastercard OFF CAMERA kinematografie norweską i islandzką, które wciąż pozostają w dużym stopniu nieznane szerszej publiczności w Polsce. Wybrane we współpracy z programerami prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Bergen - filmy prezentują wszystko to, co obecnie w nordyckim kinie najciekawsze i najszerzej dyskutowane, stanowią przegląd przez najnowsze dokonania nordyckiej kinematografii, która kojarzona jest w Europie Środkowo-Wschodniej zaledwie z kilkoma nazwiskami uznanych już w świecie reżyserów. Najwyższy więc czas, aby dla polskiej publiczności otworzyć szerzej "Nordyckie Horyzonty" i zobaczyć na własne oczy, jak wiele mają nam do zaoferowania.

Przygotowana we współpracy z zainicjowaną z Fundacją Anji Rubik SEXED.PL. oraz polską edycją magazynu "Vogue" - specjalna sekcja festiwalu Mastercard OFF CAMERA i filmy pokazywane w ramach sekcji Wolność, równość, solidarność rozprawiają się z nienawiścią na tle seksualnym, płciowym i etnicznym. Nie tyle upominając się grzecznie o tolerancję - twór cokolwiek dyskusyjny i zakładający podział na tych "lepszych" i "gorszych", ale podważając same normy kulturowe regulujące szkodliwe i wykluczające zasady "normalności". Co więcej, wybrane starannie filmy uświadamiają, że jest ona zjawiskiem zwyczajnie nieprzystającym do stale zmieniającego się na naszych oczach świata.

14.Mastercard OFF CAMERA to nie tylko kino, ale też seriale. Co budzi w nas nostalgię, a co grozę? Co nas śmieszy? I czy w Polsce dobrze oglądają się tylko kryminały? Na te pytania odpowie tegoroczna edycja Player SerialCon 2021, będąca efektem połączenia sił i potencjałów serwisu player.pl i SerialConu. Najstarsze polskie wydarzenie poświęcone wyłącznie serialom odbędzie się w dniach 04-08.09.2021 w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki, na Placu Szczepańskim w Krakowie oraz w przestrzeni online. A wszystko w ramach Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Przewodnim motywem tegorocznych dyskusji będą polskie seriale - ich obecny rozkwit, różnorodność, kierunki w jakich idą twórcy, wymyślając i produkując kolejne sezony. Zaproszeni goście i twórcy zapytają, jaką szansę mają polskie seriale za granicą i podyskutują, w jaki sposób na polskim rynku serialowym rozwija się sektor premium. Organizatorzy polecą widzom, które hity 2021 warto nadrobić oraz jakie mocne premiery przed nami.

Podczas 14.Mastercard OFF CAMERA nie zabraknie również OFF SCENY i rozmów w ramach OFF CAMERA PRO INDUSTRY.

Do zobaczenia od 3 do 12 września w Krakowie i na player.pl. Więcej informacji o programie Festiwalu można znaleźć na www.offcamera.pl