​Komisja Europejska na wniosek Francji uruchomiła Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, w ramach którego będzie wspierała ewakuację obywateli UE z regionu chińskiego miasta Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. W Chinach zanotowano prawie 6 tysięcy zarażeń.

Służby medyczne w Chinach / STR / PAP/EPA

Komisja Europejska nie ma własnych samolotów, dlatego będzie koordynować przeloty, a także gotowa jest je współfinansować. Zgodnie z ustaleniami pierwszym samolotem zostanie przetransportowanych około 250 Francuzów. Drugim ma wracać ponad 100 obywateli UE z innych krajów.

Komisja informuje, że obywatele Unii, którzy znajdują się w regionie i chcą zostać repatriowani mogą nadal występować o ten rodzaj pomocy. Narodowość nie ma tu znaczenia. Procedura powrotu przewiduje jednak, że podróż do Europy będą mogły odbyć tylko osoby, które nie mają objawów choroby.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności powstał w 2001 roku w celu wzmocnienia współpracy między Unią a państwami członkowskimi, by ułatwić wspólne działania w obszarze ochrony ludności m.in. przed klęskami żywiołowymi.

Czym jest koronawirus?

Koronawirus 2019-nCoV to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Do tej rodziny zalicza się wiele wirusów, które mogą powodować różne objawy i choroby, np. łagodne, takie jak przeziębienie, ale także ciężkie jak ciężki ostry zespół oddechowy (SARS).

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu. Najlepszym sposobem uniknięcia zachorowania jest unikanie kontaktu z wirusem. Dotychczas nie ma żadnego zgłoszonego zachorowania w Polsce, a Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że nie ma w naszym kraju zagrożenia epidemiologicznego.

Nowy koronawirus (2019-nCoV) prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 roku na targu owoców morza w Wuhan (Chiny). Według oficjalnych danych na koniec dnia we wtorek w kraju potwierdzono 5974 zarażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast.

Mimo to wirus przedostał się poza granice Chin. Jak dotychczas jego przypadki potwierdzono w 16 innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech.

Początkowe objawy zakażenia tym wirusem to gorączka i suchy kaszel, po tygodniu mogą się pojawić zaburzenia układu oddechowego, wymagające leczenia szpitalnego.