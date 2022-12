Argentyńskie media po wygranym przez reprezentację tego kraju meczu z Chorwacją w półfinale mundialu w Katarze twierdzą, że ekipa “Albiceleste” zagrała we wtorkowym pojedynku niczym zespół mistrzów świata. "Argentyna znalazła się na futbolowym topie i jest się z czego cieszyć. Świętujemy to zwycięstwo, ponieważ awans do finału jest bardzo emocjonującą sprawą, ale wciąż mamy do zrobienie jeszcze jeden krok. Awans to chwila, którą planowaliśmy się cieszyć, ale już się skończyła i teraz musimy myśleć o tym, co nadchodzi" - mówił po meczu trener argentyńskiej kadry Lionel Scaloni.

Radość kibiców Argentyny po wygranym meczu / Martin Divisek / PAP/EPA Komentatorzy Radia La Red podkreślają, że poziom zaprezentowany w półfinale przez podopiecznych Lionela Scaloniego jest “mistrzowski", a drużyna z Argentyny zasługuje na wygranie katarskiego mundialu.



"Ta ekipa rośnie z meczu na mecz. Zaczęliśmy bardzo źle, od porażki z Arabią Saudyjską, ale wchodzimy dziś do finału turnieju w wielkim stylu" - ocenili reporterzy rozgłośni.



Portal A24 uważa, że z meczu na mecz lepiej spisuje się linia ofensywna zespołu, a także jej lider - Lionel Messi. "Dziś wygraliśmy dzięki magii Lionela Messiego oraz skuteczności Juliana Alvareza" - ocenił wtorkowy półfinał.



Reprezentacja Argentyny po wygranym meczu / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA Zarówno A24, jak i dziennik "La Nacion" z Buenos Aires chwalą formę, jaką we wtorek zaprezentował kapitan zespołu “Albiceleste". Jego zaangażowanie w pojedynek przeciwko Chorwacji określają mianem "genialnego".

Dziennikarze z Argentyny wierzą, że występ w katarskim finale mistrzostw świata może zakończyć się dla ekipy “Albiceleste" zdobyciem mistrzowskiego tytułu. Spodziewają się, że ich rywalem w finałowym pojedynku będzie Francja, która w środę w drugim półfinale zmierzy się z Marokiem. Zobacz również: Argentyna w euforii. Messi i spółka zagrają w finale mundialu