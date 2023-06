Parlament Europejski nie ustępuje w sprawie polskiej komisji weryfikującej rosyjskie wpływy. Jak się dowiedziała dziennikarka RMF FM, 12 czerwca w Strasburgu odbędzie nadzwyczajne posiedzenie komisji PE ds. wolności obywatelskich (LIBE) właśnie w tej sprawie.

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy o nowelizacji ustawy nie zmienia podjętej już decyzji o tym posiedzeniu, które odbędzie się w Strasburgu około godziny 19 w pierwszym dniu sesji plenarnej europarlamentu.

Jak widać sytuacja jest dynamiczna, więc posiedzenie komisji ma tym bardziej sens - powiedział dziennikarce RMF FM zagraniczny przedstawiciel PE odpowiedzialny za prace komisji LIBE.

Zapowiedź prezydenta Dudy nic nie zmienia, bo polityczny cel jest ten sam - potwierdził eurodeputowany Andrzej Halicki , który jest członkiem komisji LIBE i szefem delegacji PO-PSL w Europejskiej Partii Ludowej.

W posiedzeniu komisji LIBE uczestniczyć będzie komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM będzie to okazja dla KE, żeby się ustosunkować do przesłanej wczoraj przez Warszawę odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienia w sprawie obowiązującej ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy. KE zbada do tego czasu jej zgodność z unijnym prawem.

Już we wtorek KE wyraziła swoje zaniepokojenie polską ustawą. Komisarz z pewnością odniesie się także to propozycji prezydenta Dudy - usłyszała dziennikarka RMF FM. Na posiedzenie zaproszeni zostali także eksperci.