"W ciągu 2 tygodni może być przygotowany wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" – mówił Andrzej Halicki w rozmowie 7 pytań o 7:07 w RMF24 pytany o to, czy Unia Europejska zareaguje na powołanie przez PiS komisji ds. badania rosyjskich wpływów. Europoseł PO przyznał jednocześnie, że powinno się sprawdzić wpływ Rosji na polską politykę i gospodarkę. „Uważam, że to jest duże zagrożenie i należy to czynić, należy mieć pełną wiedzę” – mówił.

Andrzej Halicki / Jarosław Gawłowski / RMF FM Zdaniem Halickiego "komisja powinna pracować jako komisja śledcza w parlamencie". Według europosła w kształcie powołanym przez PiS ma przede wszystkim polityczny charakter. Ta komisja daje narzędzie prezydentowi i większości, która obawia się przegranej, do tego, żeby wyeliminować opozycję, najgroźniejszych konkurentów - przekonywał Halicki. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Halicki gościem 7 pytań o 7:07 Polityk PO odpowiedział na pytanie, czy Donald Tusk stawi się przed komisją weryfikacyjną, jeśli zostanie przez nią wezwany. Donald Tusk niczego się nie boi, ale nie sądzę, żeby reagował na takie wezwanie - odpowiedział europoseł. Ostro o powstaniu komisji wypowiadali się przedstawiciele opozycji w Polsce, w tym politycy Konfederacji. Czy Andrzej Halicki wyobraża sobie współpracę Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją? Wszystko mogę sobie wyobrazić. Czasem pracuje się z osobami bardzo odległymi koncepcyjnie od tego, co samemu uznaje się za słuszne - mówił gość Radia RMF24. Halicki stwierdził też, że rosyjskie wpływy w Polsce najbardziej widać w działalności PiS-u. To jest widoczne gołym okiem. Te próby budowania antyeuropejskiej międzynarodówki, oparte o takich polityków jak Le Pen, Salvini, Abascal czy Viktor Orban - największy orędownik współpracy z Rosją, łamiący solidarność europejską - to są przecież przyjaciele Putina. Ten, kto walczy z Europą, osłabiając ją, pomaga Kremlowi - przekonywał. Polityk skomentował też opublikowanie przez PiS spotu, w którym twitterowy wpis Tomasza Lisa o komorze dla Dudy i Kaczyńskiego został zestawiony z marszem 4 czerwca, na tle ujęć z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. To jest niezrozumiałe, to jest skandaliczne, haniebne - mówił Halicki. "Politycy PiS-u będą rozliczeni" Halicki był pytany również o to, czy jeśli opozycja wygra wybory, będzie próbowała postawić Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu. Jest bardzo wiele powodów, by przed oblicze tej instytucji trafiło sporo osób, ale musimy się przede wszystkim skoncentrować na wygranej i nie mówmy, kto pierwszy, kto kiedy trafi przed oblicze Trybunału. Na pewno nie można powtórzyć sytuacji, w której politycy łamiący prawo będą bezkarni. Tak, politycy PiS-u będą rozliczeni - mówił europoseł. Prezydent Francji Emmanuel Macron przekonywał w Bratysławie, że po zakończeniu wojny na Ukrainie, wschodnia flanka NATO powinna zostać częściowo zdemilitaryzowana, żeby rozpocząć proces deeskalacji zbrojnego napięcia między Rosją a Europą. Czy Andrzej Halicki zgadza się w tej kwestii z prezydentem Francji? Nie zgadzam się. Dlatego tak ważna jest współpraca i budowa dużej, silnej grupy politycznej, która ma charakter i proeuropejski świadomość regionalną, która niesiemy my, Rumuni, Czesi, kraje bałtyckie - odpowiedział eurodeputowany.

Starczewska-Krzysztoszek: Spadek inflacji nie oznacza spadku cen, one wciąż rosną



