Głosowanie za odrzuceniem ewentualnego weta prezydenta wobec "Piątki dla zwierząt": to jeden z warunków, jakie Jarosław Kaczyński przedstawił Zbigniewowi Ziobrze - ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości chce również, by Solidarna Polska głosowała zgodnie z jego wytycznymi w sprawie senackich poprawek do tej ustawy, gdy w październiku wróci ona do Sejmu.

REKLAMA