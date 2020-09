Jarosław Kaczyński wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego: istnienie takich planów potwierdził szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Według nieoficjalnych ustaleń, prezes PiS miałby objąć nadzorem trzy resorty: sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Co oznaczałoby to rozwiązanie dla układu sił na polskiej scenie politycznej?

Premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro przed posiedzeniem rządu, wrzesień 2019 / Radek Pietruszka / PAP

Zjednoczona Prawica od ubiegłego tygodnia boryka się z poważnym wewnętrznym kryzysem, który wybuchł po tym, jak Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina sprzeciwiły się dwóm forsowanym przez PiS projektom ustaw: o ochronie zwierząt - popartej publicznie przez Jarosława Kaczyńskiego, a zakładającej m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego - oraz gwarantującej urzędnikom bezkarność za przestępstwa, jeśli zostały one popełnione w celu walki z Covid-19.

Od czasu sejmowego głosowania nad "Piątką dla zwierząt" - w którym przeciw noweli głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski i 2 parlamentarzystów Porozumienia, a 15 posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu - niektórzy politycy PiS wprost nazywają ugrupowania Ziobry i Gowina "byłymi koalicjantami".

Równocześnie wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel podkreślał we wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM: "Nie ukrywamy, że problemy były już wcześniej - i to miesiące temu. Jeśli pan premier jedzie do Brukseli na szczyt unijny, a współpracownicy ministra Ziobro łajają go na Twitterze w sposób dość obcesowy albo formułują swoje żądania wobec niego... (...) Ten problem koalicyjny narastał".

Zaznaczył również, że "fakty są takie, że dzisiaj to nie Porozumienie Jarosława Gowina jest głównym winnym, głównym sprawcą zamieszania. Oczywiście były lepsze i gorsze momenty (...). Ale dzisiaj to Solidarna Polska jest tutaj problemem".

W ostatnich dniach - poza serią narad kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy - doszło również do rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem, dwukrotnie natomiast prezes PiS spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą.

Ostatnie spotkanie tych polityków miało miejsce wczoraj wieczorem: Polska Agencja Prasowa opublikowała po nim depeszę potwierdzającą wcześniejsze ustalenia dziennikarzy RMF FM o możliwym wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu.

Prezes PiS miałby stanąć na czele komitetu ds. bezpieczeństwa i nadzorować resort sprawiedliwości - kierowany przez Zbigniewa Ziobrę - oraz MON i MSWiA.

To na razie doniesienia nieoficjalnie - oficjalnie jednak szef klubu PiS Ryszard Terlecki potwierdził, że istnieją plany objęcia przez Jarosława Kaczyńskiego stanowiska wicepremiera.

Kontrola nad działaniami Zbigniewa Ziobry. Jest jednak "ale"

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, ważne są tu zwłaszcza Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura - pozostające do tej pory wyłącznie w rękach Zbigniewa Ziobry i innych polityków Solidarnej Polski, którzy objęli w resorcie wszystkie wiceministerialne stanowiska.

Na pierwszy rzut oka więc trwające od kilku dni polityczne przesilenie wygrał Jarosław Kaczyński, który nadzorując m.in. resort sprawiedliwości, objąłby polityczną kuratelą poczynania Zbigniewa Ziobry.

Pytanie jednak, czy w prokuratorskiej machinie, obsadzonej zewsząd ludźmi Ziobry, to faktycznie wykonalne.

Taki scenariusz oznaczałby również uwikłanie prezesa PiS w żmudną, męczącą i czasochłonną pracę w rządzie.

Kaczyński w rządzie to słabszy Morawiecki. A to na rękę Ziobrze

Po drugie zaś - i to w tej układance kluczowe - wicepremier Jarosław Kaczyński zachwiałby dotychczasową hierarchią w rządzie.

Formalnie lider obozu władzy byłby podwładnym Mateusza Morawieckiego, ale oczywistym wydaje się, że w takiej sytuacji premier nie byłby już najważniejszą figurą w swoim gabinecie.

A to na rękę Zbigniewowi Ziobrze, który pozostaje w konflikcie z Mateuszem Morawieckim.

Jak zauważa Mariusz Piekarski: łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdy Morawiecki prowadzi obrady, a ministrowie - przede wszystkim przecież politycy PiS - spoglądają na Kaczyńskiego.

Wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu oznaczałoby więc ewidentne osłabienie Mateusza Morawieckiego, na czym najbardziej zależało Zbigniewowi Ziobrze.

Byłby to również sukces części polityków z kierownictwa samego Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają, że Morawiecki zbyt szybko wspiął się na szczyt.