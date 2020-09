Jarosław Kaczyński na stanowisku wicepremiera i z nadzorem nad trzema resortami siłowymi: takie nieoficjalne doniesienia krążą po wczorajszym spotkaniu kierownictwa PiS ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy i wieczornej rozmowie Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą. Na razie to jednak wyłącznie spekulacje: w Prawie i Sprawiedliwości zapanował w tej kwestii chaos informacyjny, a politycy partii rządzącej udzielają wymijających odpowiedzi. Od ważnego polityka z najbliższego otoczenia prezesa PiS dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski dostał jednak o poranku wymowną wiadomość: "Ci piszący, że wszystko wiedzą, będą jeszcze zdziwieni…".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wychodzi ze spotkania z szefem Solidarnej Polski, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą / Paweł Supernak / PAP

Zjednoczona Prawica od ubiegłego tygodnia boryka się z poważnym wewnętrznym kryzysem, który wybuchł po tym, jak Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina sprzeciwiły się dwóm przygotowanym przez PiS projektom ustaw: o ochronie zwierząt - popartej publicznie przez Jarosława Kaczyńskiego, a zakładającej m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra - oraz gwarantującej urzędnikom bezkarność za przestępstwa, jeśli zostały one popełnione w celu walki z Covid-19.

Od czasu sejmowego głosowania nad "Piątką dla zwierząt" - w którym przeciw noweli głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski i 2 parlamentarzystów Porozumienia, a 15 posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu - niektórzy politycy PiS wprost nazywają ugrupowania Ziobry i Gowina "byłymi koalicjantami".

W ostatnich dniach doszło do serii narad kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy, a także dwóch spotkań Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą.

Ostatnie spotkanie tych polityków miało miejsce wczoraj wieczorem - i właśnie po nim Polska Agencja Prasowa opublikowała depeszę potwierdzającą wcześniejsze ustalenia dziennikarzy RMF FM: o możliwym wejściu do rządu Jarosława Kaczyńskiego, który w gabinecie Mateusza Morawieckiego miałby zajmować się kwestiami bezpieczeństwa.

"Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu (...). Zostanie szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i będzie nadzorował ministerstwo sprawiedliwości, MON oraz MSWiA" - cytowała PAP źródło "zbliżone do rządu".

Informacyjny chaos w PiS-ie. "Ci piszący, że wszystko wiedzą, będą jeszcze zdziwieni..."

Jak jednak zauważa dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, nie tylko nikt nie potwierdza oficjalnie tych doniesień, ale w Prawie i Sprawiedliwości zapanował w tej kwestii informacyjny chaos.

Politycy PiS, słysząc pytania o to, czy Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu i czy obejmie stanowiska wicepremiera, odpowiadają zazwyczaj wymijająco, że "byłoby to bardzo dobre", że "takie jest oczekiwanie".

Prawda jest jednak taka - zauważa Mariusz Piekarski - że to, czy Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, wie tylko Jarosław Kaczyński.

I nawet jeśli taka koncepcja padła w czasie wieczornego spotkania prezesa PiS ze Zbigniewem Ziobrą, to nie oznacza, że sprawa jest rozstrzygnięta.

Jeden z ważnych ministrów, zapytany o poranku przez naszego dziennikarza o to rozchwianie i przedłużające się negocjacje w obozie Zjednoczonej Prawicy, odparł: "Zmienność decyzji naszej parti dowodzi tylko słuszności naszej koncepcji".

Inny ważny polityk z najbliższego otoczenia prezesa PiS napisał z kolei: "Ci piszący, że wszystko wiedzą, będą jeszcze zdziwieni...".

Oznacza to jedno: serial pt. "Kryzys w koalicji" wcale się jeszcze nie skończył.

"Meta jest blisko - ale jeszcze kilka kroków przed nami" - powiedział Mariuszowi Piekarskiemu inny polityk PiS.

W partii nie ma przekonania, że ostateczne rozstrzygnięcia już zapadły.

Co więcej - to oficjalne informacje - wciąż czeka nas kolejne spotkanie ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości: dzisiaj wieczorem lub jutro po południu.