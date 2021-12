Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało zdjęcia notatek, które, jak twierdzą, zostały znalezione przy migrantach. Mają one zawierać wskazówki do przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

MON: notatki migrantów zawierają wskazówki od białoruskich służb nt. sposobów przekraczania granicy / Wojtek Jargiło / PAP

Według MON, notatki zawierają wskazówki od białoruskich służb. "W notatkach znalezionych przy migrantach znajdują się informacje nt. sposobów nielegalnego przekraczania granicy otrzymane od białoruskich służb" - czytamy na Twitterze.



Wskazówki mają dotyczyć m.in. godzin zmian na polskich posterunkach granicznych, sposobów zgubienia tropu, kierunków przemieszczania się lub informacji o niezbędnym kamuflażu - podaje MON.

Niemal każdego dnia dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia granicy