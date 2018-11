Trzech z 24 ukraińskich marynarzy, których siły rosyjskie zatrzymały w niedzielę w Cieśninie Kerczeńskiej, ma trafić na trzy miesiące do aresztu. Taką decyzję podjął sąd w Symferopolu na anektowanym przez Rosję Krymie.

Ukraińscy marynarze doprowadzani do sądu / ARTUR SHWARZ / PAP/EPA

Wiktor Waremeza został oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy państwowej Rosji. Nie przyznał się do winy. Artykuł rosyjskiego kodeksu karnego, na który powołał się sąd, mówi o "nielegalnym przekroczeniu granicy, dokonanym przez grupę osób działających w zmowie czy grupę zorganizowaną, albo też z użyciem przemocy czy groźbą jej użycia".

Decyzją sądu umieszczeni w areszcie zostali następnie dwaj inni marynarze: Serhij Cybizow i Andrij Opryśko.

Sąd ma wydać dziś decyzję jeszcze wobec 12 marynarzy z trzech ukraińskich okrętów wojennych, które w niedzielę zostały w Cieśninie Kerczeńskiej ostrzelane i zatrzymane przez rosyjskie siły specjalne. Łącznie Rosja zatrzymała 24 marynarzy, którzy stanowili załogę trzech jednostek.

Rosyjska telewizja opublikowała dziś film, na którym kilku ukraińskich marynarzy z okrętów zajętych przez Rosjan mówi, że byli częścią przygotowanej przez Ukrainę prowokacji. Nagrania przekazała rosyjska FSB.



Ukraińscy politycy komentują więc, że marynarzy zmuszono do takich wyznań. Komentujący film internauci twierdzą, że widać jak jeden z marynarzy czyta swoje wyznania z promptera.







Ukraina podała, że wśród członków załogi było dwóch oficerów jej służb specjalnych - Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Szef tej służby Wasyl Hrycak powiedział, że oficerowie ci wykonywali zadanie zabezpieczenia kontrwywiadowczego oddziału sił morskich Ukrainy.



Rosja podała informację o należących do załogi dwóch funkcjonariuszach SBU w poniedziałek wieczorem, przy czy - jej zdaniem - wykonywali oni "zadanie specjalne" i koordynowali "prowokację".



W niedzielę w Cieśninie Kerczeńskiej rosyjskie siły specjalne ostrzelały i zajęły trzy ukraińskie okręty płynące z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Rosja oskarżyła okręty o naruszenie jej granicy. Ukraina uznała te działania za akt agresji.



Cieśnina Kerczeńska oddziela Morze Czarne od jego północnej części, czyli Morza Azowskiego. Po zaanektowaniu Krymu w 2014 roku Rosja przejęła kontrolę nad cieśniną, a następnie zbudowała nad nią most łączący półwysep z rosyjskim terytorium. Przy czym Rosję i Ukrainę wciąż łączy umowa z 2003 roku dotycząca Morza Azowskiego, na podstawie której oba państwa uważają Morze Azowskie i Cieśninę Kerczeńską za swoje terytorium wewnętrzne. Oba kraje mają tam swobodę żeglugi.

