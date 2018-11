​Sytuacja w Cieśninie Kerczeńskiej nie wymaga bezpośrednich rozmów między prezydentami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Petrem Poroszenką - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Przedstawiciel Kremla powiedział też, że sytuacja nie wymaga "uspokojenia". Dodał następnie: "uspokojenie wydarzyło się przedwczoraj, gdy nasi pogranicznicy uspokoili naruszających granice państwowe Federacji Rosyjskiej".

Agencja TASS podała, że wypowiedź Pieskowa była komentarzem do oświadczenia sekretarza stanu USA Mike Pompeo. W opublikowanym w poniedziałek komunikacie Pompeo zaapelował do prezydentów Rosji i Ukrainy, by "zaangażowali się bezpośrednio w celu rozwiązania sytuacji" i wezwał Rosję i Ukrainę do okazania powściągliwości.

Pieskow zapowiedział też, że Putin w najbliższych dniach wypowie się w sprawie niedzielnego incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej. Rzecznik Kremla ocenił ponadto, że wprowadzenie na Ukrainie stanu wojennego "potencjalnie może grozić eskalacją napięcia" na południowym wschodzie Ukrainy, czyli w ogarniętym konfliktem zbrojnym Donbasie.

Szef MSZ Ukrainy: Rosja nie ma prawa sądzić marynarzy: to jeńcy wojenni

Rosja nie ma prawa sądzić ukraińskich marynarzy z trzech ostrzelanych przez nią okrętów, gdyż są oni jeńcami wojennymi - oświadczył we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin.

Jeńców wojennych nie można sądzić, to jest jakiś marazm, jednak Rosja to robi. Powinniśmy ich obronić, choćby dziś, choćby jutro - powiedział w stacji telewizyjnej "1+1".

Klimkin oświadczył, że uwolnienie marynarzy jest dla ukraińskiej dyplomacji priorytetem. Prowadzimy rozmowy z Czerwonym Krzyżem, bo nasi chłopcy są jeńcami. Rosja dokonała wobec nich kilku aktów agresji i Czerwony Krzyż powinien aktywnie się w to zaangażować - podkreślił.

W poniedziałek rosyjska agencja TASS podała, że we wtorek sąd podejmie decyzję w sprawie środka zapobiegawczego wobec zatrzymanych na wodach Cieśniny Kerczeńskiej marynarzy Ukrainy. Może być to umieszczenie w areszcie, czy zwolnienie za kaucją. Rosja wszczęła postępowanie karne dotyczące niedzielnego incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej.

Szef rosyjskiej administracji na zaanektowanym Krymie Siergiej Aksjonow oznajmił w poniedziałek, że Rosja zatrzymała 24 członków załogi okrętów ukraińskiej marynarki wojennej. Aksjonow oznajmił, że tym marynarzom, którzy zostali ranni, zapewniono "pełnowartościową pomoc medyczną". Znajdują się oni w szpitalu w Kerczu.

Rzeczniczka praw człowieka Federacji Rosyjskiej Tatiana Moskalkowa również zakomunikowała, że marynarze znajdują się w Kerczu. Wcześniej media ukraińskie podały, że niektórych rannych marynarzy przewieziono do Moskwy.

Według strony rosyjskiej rannych jest trzech ukraińskich marynarzy. Natomiast przedstawiciele Ukrainy przekazywali informację o sześciu rannych i jednocześnie o 23, a nie 24 zatrzymanych.

Rosjanie ostrzelali i zajęli trzy małe ukraińskie okręty

W niedzielę w Cieśninie Kerczeńskiej rosyjskie siły specjalne ostrzelały i zajęły trzy małe ukraińskie okręty, płynące z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Rosja oskarżyła okręty o naruszenie jej granicy. Ukraina uznała te działania za akt agresji. W poniedziałek Ukraina ogłosiła 30-dniowy stan wojenny na części swych terytoriów: obszarach graniczących z Rosją i separatystycznym Naddniestrzem w Mołdawii oraz w obwodach leżących nad Morzem Czarnym i Azowskim.

Cieśnina Kerczeńska oddziela Morze Czarne od jego północnej części, czyli Morza Azowskiego. Po zaanektowaniu Krymu w 2014 roku Rosja przejęła kontrolę nad cieśniną, a następnie zbudowała nad nią most łączący półwysep z rosyjskim terytorium. Przy czym Rosję i Ukrainę wciąż łączy umowa z 2003 roku dotycząca Morza Azowskiego, na podstawie której oba państwa uważają Morze Azowskie i Cieśninę Kerczeńską za swoje terytorium wewnętrzne. Oba kraje mają tam swobodę żeglugi.

