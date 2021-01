Szczepienia grupy zero nie wpłyną na liczbę zachorowań populacyjnych. Jeżeli szczepienia zaczną mieć wpływ epidemiologiczny, to dopiero za dwa, trzy miesiące - uważa wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych woj. zachodniopomorskiego prof. Miłosz Parczewski. Wskazuje, że szczepienia mają przede wszystkim zmniejszyć liczbę osób hospitalizowanych.

Akcja szczepień medyków w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie / Andrzej Lange / PAP

To dopiero początek szczepień. Nie wpłynęły one jeszcze na epidemiologię zakażeń SARS-CoV-2 i jeszcze przez miesiąc nie wpłyną - mówi prof. Miłosz Parczewski.

Podkreślił, że program szczepień dopiero się rozpoczyna i będzie przyspieszał.

Nie chodzi nam nawet o to, aby zmniejszyła się liczba przypadków. To, co chcemy osiągnąć szczepieniem - i dlatego szczepienie zaczyna się od osób najstarszych - to aby zmniejszyła się liczba hospitalizacji, żeby nacisk na służbę zdrowia się zmniejszył i aby można było odblokować łóżka i żeby służba zdrowia wracała do - przynajmniej jakiejś - normalności - zaznaczył lekarz.

Nie można określić, czy w kwestii pandemii jest lepiej, czy gorzej

Wskazał, że spodziewa się wzrostu liczby przypadków zakażeń koronawirusem. Jesteśmy cały czas na etapie intensywnego rozwoju pandemii - podkreślił. Dodał, że okresy świąteczne czy weekendy nie są dobrą chwilą na ocenę jej stanu.

Najlepiej, kiedy jest normalny tydzień roboczy i patrzymy na liczbę nowych przypadków między wtorkiem a czwartkiem - powiedział prof. Parczewski.

Zaznaczył, że nie można określić, czy w kwestii pandemii jest lepiej, czy gorzej. Jesteśmy na takim samym etapie, na jakim byliśmy dwa, trzy, cztery tygodnie temu - wyjaśnił.

Przypomniał, że nie wiadomo, jak długo utrzymuje się odporność przed kolejnym zakażeniem, choć z pewnością jest to od 3 do 6 miesięcy, a być może dłużej.

Nie wiem, czy nie będzie tak jak w przypadku grypy, że będą rokroczne nawroty zakażenia, czy nie trzeba się będzie szczepić raz do roku - wskazał lekarz.

Blisko 200 tys. zaszczepionych

Dotąd wykonano 198 tys. szczepień przeciw Covid-19. "Proszę Państwa! Pod względem zaszczepionych jesteśmy już na 3. miejscu w całej Unii Europejskiej. Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19 nabiera tempa. Liczba ta cieszy, każdego dnia rośnie, a co więcej - im będzie większa, tym szybciej wrócimy do normalności!" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku po opublikowaniu wcześniejszych danych - o zaszczepieniu 188 tys. osób.

Szczepienia przeciwko Covid-19 rozpoczęto w Polsce 27 grudnia. Obywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Obecnie szczepione są osoby z grupy zero, do której należą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia i rodzice wcześniaków.



Szef KPRM pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk wskazał, że na blisko 190 tys. zaszczepionych dotąd osób nieprawidłowych odczynów poszczepiennych było 18; proporcja wynosi jeden na około 10 tys. zaszczepionych. Zaznaczył, że wszystkie te przypadki miały charakter lekki: były to zaczerwienienia, ból w miejscu zaszczepienie czy lekko podwyższona temperatura. Nie było żadnego trudnego, ciężkiego przypadku - podkreślił.