O zmiany w Narodowym Programie Szczepień apeluje w specjalnym piśmie do ministra zdrowia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Chodzi o przyznanie pracownikom ochrony zdrowia możliwości zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi w każdym etapie programu.

Swoją prośbę medycy argumentują tym, że wielu lekarzy nie może zgłosić się teraz na szczepienie przez przeciwskazania, na przykład zaostrzenie ich choroby. Według Naczelnej Rady Lekarskiej, jeśli pracownicy szpitali nie zaszczepią się w ramach grupy zero, będą musieli poczekać na etap trzeci - czyli co najmniej kilka lub kilkanaście tygodni. Przez to - jak podkreślają - będą musieli pracować bez odpowiedniej ochrony w postaci szczepionki.

W wydanym dziś komunikacie czytamy, że prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do ministra zdrowia o niezwłoczną modyfikację Narodowego Programu Szczepień i jednoznaczne przyznanie pracownikom sektora ochrony zdrowia możliwości szczepienia w każdym etapie realizacji programu.

Powodem jest sytuacja lekarzy, którzy nie mogą obecnie poddać się szczepieniu przeciwko Covid-19 z uwagi na występujące przeciwwskazania do podania szczepionki, w szczególności takie jak ciąża lub karmienie piersią, a którzy chcieliby poddać się szczepieniu natychmiast po ustaniu tych okoliczności.

Każdy etap Programu dla pracowników ochrony zdrowia

Z docierających do samorządu lekarskiego sygnałów wynika, że tacy lekarze otrzymują informacje, iż w przypadku nieskorzystania z możliwości szczepienia w ramach etapu 0, będą mogli zaszczepić się dopiero w ramach etapu trzeciego. Prezes NRL zauważa, że takie rozwiązanie będzie zmuszało tych lekarzy, w przypadku ich wcześniejszego powrotu do pracy zawodowej do pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego - bez zapewnienia im niezbędnej ochrony w postaci szczepionki.

W opinii prezesa NRL, pracownicy sektora ochrony zdrowia powinni mieć możliwość zaszczepienia się w każdym etapie programu - zwłaszcza, gdy dotyczy to osób, które nie mogły zaszczepić się w ramach etapu zero z uwagi na występujące w okresie jego realizacji przeciwwskazania.