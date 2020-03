Renty i emerytury będą wypłacane w terminach płatności bez opóźnień - zapewniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Podkreśliła, że nie są zagrożone również wypłaty tzw. trzynastych emerytur.

Zdjęcie ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki ZUS na bieżąco realizują wypłaty świadczeń. Chciałabym uspokoić naszych świadczeniobiorców, a w szczególności emerytów i rencistów, a także pracowników i pracodawców. Wypłaty wszelkich świadczeń są realizowane na bieżąco i zgodnie planem. Nie ma powodów do obaw - podkreśliła prezes ZUS.

Jak dodała, nie są zagrożone również wypłaty trzynastek. Całkowity koszt dodatkowego rocznego świadczenia to prawie 12 mld zł. Trzynastki będą wypłacane z urzędu, nie będzie więc trzeba składać wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty istniało 31 marca 2020 r. - przypomniała prof. Uścińska.



ZUS na bieżąco wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale również inne świadczenia, w tym np. zasiłek pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. Bez zakłóceń ZUS wypłaca także zwaloryzowane emerytury i renty. Od marca podwyżki objęły ponad 8 mln świadczeniobiorców. Koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to 9,2 mld zł.

ZUS uruchomił dodatkowe infolinie

W środę ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów.



Klienci mogą dzwonić na dodatkowe numery telefonów, pod którymi pracownicy Zakładu odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach. Pod trzema dodatkowymi numerami telefonu pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-15.





Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także na temat obsługi w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.



każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także na temat obsługi w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców.

to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców. Trzeci - 22 290 87 03 to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej. Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7-18 w dni robocze.