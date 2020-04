Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o wdrożeniu nowego rodzaju profilu zaufanego. To profil tymczasowy, ważny przez 3 miesiące. Ma być ułatwieniem dla tych, którzy w czasach pandemii koronawirusa chcą załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, a np. nie mają konta w banku, które umożliwiałoby założenie standardowego profilu zaufanego.

Tymczasowy profil zaufany to nowy sposób na załatwianie spraw urzędowych z domu / pixabay.com / Pixabay

Możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego to rozwiązanie przygotowane na czas pandemii - wyjaśnił szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski. Osobom, które są klientami banków umożliwiających założenie standardowego PZ, polecamy korzystanie z dotychczasowych możliwości - dodał.

Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, od początku tego roku profil zaufany założyło niemal 1 600 000 osób.





Tymczasowy profil zaufany: Dlaczego warto go założyć?

Tymczasowy profil zaufany: Jak go założyć?

Profil zaufany najłatwiej zakłada się poprzez bank. "Możliwość założenia i jednoczesnego potwierdzenia PZ daje 10 największych banków w Polsce. Ich listę znajdziecie na stronie www.pz.gov.pl. Jeśli macie tam rachunek, założenie profilu zaufanego trwa kilka minut. Wszystko dzięki temu, że bank ma nasze dane - nie musimy więc ich dodatkowo potwierdzać" - przypomina resort cyfryzacji. Ci, którzy nie mają takiej możliwości, muszą wypełnić wniosek na stronie www.pz.gov.pl, a następnie potwierdzić go w urzędzie gminy, oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na poczcie. W obecnej sytuacji wciąż obowiązują jednak obostrzenia związane z koronawirusem i zalecenia, by ograniczać wyjścia z domu. Dlatego uruchomiony został tymczasowy profil zaufany, który potwierdza się w czasie wideorozmowy z urzędnikiem.

Resort cyfryzacji opublikował instrukcję wyjaśniającą krok po kroku, jak założyć tymczasowy profil zaufany. Osoba, która chce to zrobić, powinna wejść na portal www.gov.pl, a następnie wybrać e-usługę "Załóż profil zaufany", a w niej - tymczasowy profil zaufany. Następnie musi ustalić login i hasło, a później podać dane - pierwsze i drugie (o ile je posiada) imię, nazwisko i numer PESEL. W kolejnym kroku użytkownik podaj dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) i wybiera termin wideorozmowy z urzędnikiem.

"Na podsumowaniu wniosku - sprawdźcie wszystkie swoje dane. Upewnijcie się, że są prawidłowe. Wyślijcie wniosek. Na podany numer telefonu dostaniecie kod autoryzacyjny. Wpiszcie go w odpowiednie pole i kliknijcie "Dalej"." - czytamy w instrukcji MC. Jak wyjaśniono, osoba składająca wniosek dostanie na adres poczty elektronicznej dwie wiadomości. Pierwsza to potwierdzenie założenia konta w serwisie Profil zaufany, a druga to potwierdzenie wysłania wniosku.

Tymczasowy profil zaufany: Jak wygląda wideorozmowa z urzędnikiem?

Jak wygląda rozmowa z urzędnikiem, w czasie której potwierdzany jest tymczasowy profil zaufany?

Urzędnik dzwoni do osoby, która chce założyć profil i pyta ją o numer wniosku. Jeśli jest on poprawny, rozpoczyna się kolejny etap.

"Na Twój adres e-mail dostaniesz link do rozmowy video. Rozmowa odbędzie się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku. Kliknij przesłany link (w aplikacji Skype kliknij dodatkowo zielony przycisk Zadzwoń). Urzędnik poprosi Cię o potwierdzenie, że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przedstawi zasady korzystania z tymczasowego profilu zaufanego i poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł przeczytać jego treść" - wyjaśnia MC. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, profil zaufany zostanie potwierdzony.