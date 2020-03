Archidiecezja Łódzka w trosce o osoby, które w trudnym czasie związanym z epidemią koronawirusa potrzebują wewnętrznego wsparcia, uruchomi telefon Wsparcia Duchowego. Za jego pośrednictwem wierni będą mogli porozmawiać z księżmi i uzyskać taką pomoc.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

To koleje przedsięwzięcie łódzkiej kurii uruchomione w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.



"Z inicjatywy naszego księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia we wtorek zostanie uruchomiony telefon Wsparcia Duchowego. Dyżury w nim będą pełnić ojcowie duchowni, którzy na co dzień posługują w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi: o. Zbigniew, o. Marcin i o. Piotr" - poinformowała Archidiecezja Łódzka.



Wyjaśniono, że możliwość porozmawiania z kapłanami zainicjowano w trosce o osoby, które w tym trudnym dla wszystkich czasie potrzebują wewnętrznego wsparcia.



Kapłani będą dostępni od wtorku codziennie pod numerem telefonu 505 477 044 w godzinach od 10 do 12 oraz od 16 do 20. Kuria prosi o nie blokowanie linii w celach innych niż pomoc duchowa.



Wcześniej Archidiecezja Łódzka uruchomiła wiele innych inicjatyw online. M.in. w dni powszednie o godz. 7.30 oraz o godz. 9 w niedzielę w internecie transmitowana jest odprawiana w prywatnej kaplicy domu biskupiego poranna msza święta, której przewodniczy metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Nabożeństwa można oglądać na kanale Archidiecezji Łódzkiej na Youtube oraz na stronie internetowej archidiecezji. W podobnej formie prowadzone są rekolekcje wielkopostne oraz inne wydarzenia religijne, które w tym czasie obywają się w parafiach łódzkiej kurii.