Ministerstwo Zdrowia uregulowało zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19. Zmienione rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw.

/ STEFANO CAVICCHI / PAP/EPA

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 należy przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o wirusobójczym spektrum działania.



Zapisano też, że należy odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w razie zaistnienia takiej konieczności, trzeba zachować szczególne środki ostrożności.



Rozporządzenie głosi, że należy unikać ubierania zwłok do pochówku, a także okazywania zwłok.



Zwłoki powinny być umieszczone w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia pierwszy worek ze zwłokami trzeba umieścić w drugim. Powierzchnia każdego worka powinna być spryskana płynem odkażającym.



Zabezpieczone zwłoki mają być umieszczone w kapsule transportowej w przypadku przekazywania zwłok do krematorium albo w trumnie do pochówku w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu.



Pomieszczenia, w których zakażona osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi miała styczność, należy poddać odkażeniu.



W przypadku zgonu w szpitalu zabezpieczenia zwłok poprzez umieszczenie ich w workach dokonują osoby zatrudnione przez szpital. W razie zgonu poza szpitalem mają to zrobić odpowiednio przeszkolone osoby pracujące w zakładach pogrzebowych.



W rozporządzeniu zapisano, że osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze zwłokami powinny być odpowiednio zabezpieczone.



Zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej ma obejmować m.in. kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę; jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2; gogle lub przyłbicę ochronną oraz jednorazowe rękawice.