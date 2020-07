Polskie Linie Lotnicze LOT apelują do pasażerów, aby przed zakupem biletu na bieżąco sprawdzali obostrzenia dotyczące koronawirusa obowiązujące w kraju, do którego się udają. Rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski zastrzega, że LOT nie może zabrać na pokład pasażerów, którzy nie dopełnili formalności.

(zdjęcie ilustracyjne) / ERNESTO MASTRASCUSA / PAP/EPA

Obecnie ograniczenia wjazdu dotyczą między innymi Cypru, Grecji i Hiszpanii.

W przypadku Cypru wymagane jest posiadanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego maksymalnie 72 godz. przed wylotem.

Jeśli chodzi o Grecję i Hiszpanię został wprowadzony obowiązek rejestracji i wypełnienie specjalnego formularza najpóźniej na 48 godzin przed wylotem.

Obostrzenia dotyczące podróżowania wprowadziły także Włochy. Bagaż podręczny będzie umieszczany pod fotelem, a nie jak do tej pory, w lukach ponad siedzeniami. Tym samym na pokład pasażerowie mogą zabrać tylko niewielkie torby i plecaki.

LOT od lipca ruszył z letnią siatką połączeń. W sumie przewoźnik uruchomi 130 połączeń do ponad 30 najbardziej popularnych europejskich kurortów z dziesięciu krajowych portów lotniczych. Pasażerowie w lipcu i sierpniu będą mogli polecieć m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, na Maltę, do Bułgarii, Czarnogóry, na Cypr, do Albanii czy na wyspy Santorini, Kos, Korfu i Kretę.

Zniesiony został dystans przestrzenny w postaci szachownicy, co oznacza, że dla podróżnych są dostępne wszystkie miejsca znajdujące się w samolocie. Pasażerowie nadal muszą mieść zakryte nos i usta przez cały czas trwania lotu.