Ograniczenie pracy lekarzy do jednego etatu, co wymusiła epidemia i usankcjonowane zostało to odpowiednimi przepisami, powinno obowiązywać na stałe - odniósł się w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. OZZL podkreśla jednak, że za pracę na jednym etacie lekarze oczekują właściwego wynagrodzenia.

