Od zakazu wychodzenia z domu w noc sylwestrową przewidzianych będzie sporo wyjątków - ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przypomnijmy, szef resortu zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wczoraj całą listę nowych koronawirusowych obostrzeń, które wejdą w życie 28 grudnia.

Między innymi w noc sylwestrową między godziną 19:00 a 6:00 rano obowiązywał nas będzie zakaz opuszczania domów.

Obok zakazu przemieszczania się w rozporządzeniu zapisane zostaną jednak również wyjątki.

Wyjątek pierwszy to praca. Jeżeli w noc sylwestrową między 19:00 a 6:00 rano będziemy musieli dotrzeć do pracy bądź z niej wrócić, będziemy mogli legalnie to zrobić.

Oczywiście musimy liczyć się z tym, że może nas zatrzymać wówczas patrol policji i zapytać o cel podróży: dobrze będzie więc mieć jakiś dowód, np. zaświadczenie od szefa.

Wyjątek drugi to ważna potrzeba życiowa.

Chodzi tu o sytuacje, kiedy będziemy musieli nagle iść do apteki czy lekarza albo pojechać do bliskiego, który źle się poczuje.

Będziemy mogli również wyjść z psem, jeśli pojawi się taka potrzeba.