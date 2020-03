Zmarła 57-letnia kobieta u której stwierdzono koronawirusa - poinformowały władze Poznania. Ogółem w Polsce liczba przypadków zakażeń wynosi 51. Tylko w czwartek koronawirusa wykryto u kolejnych 20 nowych osób. To największy przyrost zakażonych w ciągu zaledwie kilku godzin - od początku zachorowań w kraju. Został też potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli, który wraz z uczniami przebywał w Hiszpanii - poinformowała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO na Białołęce w Warszawie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

16:42

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał w Genewie wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z koronawirusem. Opisanie tego jako pandemii nie oznacza, że kraje powinny się poddać. Pomysł, że kraje powinny przejść od powstrzymywania do łagodzenia (pandemii - PAP), jest błędny i niebezpieczny - powiedział Tedros na spotkaniu z dyplomatami.

16:41

Rząd Holandii w czwartek zabronił w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa organizacji wydarzeń, w których bierze udział ponad 100 osób. Szkoły pozostają otwarte. Wprowadzone środki nadzwyczajne będą obowiązywać co najmniej do 31 marca.

Premier Mark Rutte poinformował też, że osoby, które mogą pracować w domu, powinny to robić.

16:31

Rekomendujemy, żeby modlić się w domu, żeby przebywać w jak najmniejszych ludzkich zgromadzeniach - mówił główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas na wspólnej konferencji z prezydentem Andrzej Dudą. Prezydent z kolei apelował, aby zachowywać się odpowiedzialnie.

16:24

W związku z nieprawdziwymi informacjami o planowanym zamknięciu dostępu do Warszawy informuję, że organy do tego uprawnione nie podjęły takiej decyzji ani jej nie planują. Ponownie apelujemy o korzystanie z informacji z oficjalnych źródeł instytucji publicznych - napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller.

16:22

W Europejskim Banku Inwestycyjnym stwierdzono przypadek koronawirusa. W związku z tym w EBI podjęte zostały środki bezpieczeństwa - poinformowało PAP źródło zbliżone do EBI. Siedziba banku mieści się w Luksemburgu.

Jak podało źródło, z tego powodu odwołana została zaplanowana na czwartek Rada Dyrektorów EBI, a w banku ograniczono wyjazdy służbowe i zebrania.

16:18

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch kolejnych przypadkach zakażeń koronawirusem. Obie osoby zdiagnozowano w Poznaniu w Wielkopolsce.



16:17

Słowacja wprowadza kontrole sanitarne na granicach, a także wstrzymuje międzynarodowe loty, przejazdy autobusami i pociągamii. Przez 14 dni będą także zamknięte szkoły.

Naszym celem jest odwleczenie wzrostu zachorowań na Słowacji - powiedział premier Peter Pellegrini. Próbujemy kupić czas. Im później choroba nadejdzie, tym więcej informacji będziemy mieli od naukowców - dodał.

Na Słowacji odnotowano 16 przypadków zakażenia koronawirusem. Wcześniej ogłoszono, że w kraju zamknięte będą baseny, kluby, resorty narciarskie oraz galerie handlowe.

16:06

Od środowego do czwartkowego popołudnia zmarło w Hiszpanii z powodu koronawirusa 37 osób. Łącznie w tym kraju, gdzie znacząco wzrosła w ciągu minionej doby liczba zgonów i zakażeń, zmarło już 84 pacjentów, u których stwierdzono Covid-19.

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia Hiszpanii, od środowego popołudnia rekordowo szybko wzrosła też liczba osób zakażonych: z 2100 do 3000.

16:03

W Seulu wykryto zakażenie koronawirusem u Polaka po 30. roku życia - podały media w Korei Południowej. Do polskiej ambasady w Seulu dotarła informacja o zarażonym obywatelu RP - podało biuro rzecznika polskiego MSZ.

15:55

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie podjęła decyzję o zamknięciu poradni specjalistycznych z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem SARS- CoV-2.

W poradniach dziennie przyjmujemy kilkaset osób. Przebywanie w jednym pomieszczeniu takiej liczby pacjentów aktualnie jest niebezpieczne i dla chorych, ich rodzin i personelu - wyjaśniła rzeczniczka placówki Anna Górska. Jak dodała, szpitalna rejestracja informuje pacjentów o odwołaniu planowych wizyt.

15:54

Z powodu zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa od czwartku do Sądu Okręgowego we Wrocławiu nie są wpuszczane osoby, które chcą brać udział w posiedzeniach sądu jako publiczność.

Jak podało w komunikacie biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu, w sądzie oraz w podległych mu sądach rejonowych odbywają się wszystkie zaplanowane posiedzenia.

15:53

Miasto Poznań uruchomiło specjalny portal dla mieszkańców w związku z zagrożeniem koronawirusem. Na stornie internetowej mieszkańcy mogą znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące m.in. profilaktyki, oraz działań władz miasta związanych z zagrożeniem.

"Aby zapewnić mieszkańcom i mieszkankom Poznania szybki dostęp do istotnych wiadomości, Miasto uruchamia specjalny portal. Można na nim znaleźć najważniejsze treści związane z koronawirusem: najnowsze komunikaty dotyczące działań Miasta, linki do niezbędnych dokumentów, kompleksowe informacje dla rodziców i seniorów, porady profilaktyczne" - poinformował w czwartek poznański magistrat.

Portal został uruchomiony pod adresem: https://www.poznan.pl/koronawirus/.

15:36

Ze względu na kryzys wywołany epidemią koronawirusa współrządząca w Niemczech Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) postanowiła odłożyć swój zaplanowany na 25 kwietnia nadzwyczajny zjazd, który ma wybrać nowego przewodniczącego partii.

Jak dowiedziała się agencja dpa, nowego terminu zjazdu na razie nie ustalono.

15:30

Liczba osób zainfekowanych koronawirusem w Holandii wzrosła do 614, czyli o ponad 20 procent - poinformował Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).

Większość zakażeń - 273 - wystąpiła w prowincji Brabancja Północna.

Dotychczas z powodu wywoływanej przez koronawirusa choroby zmarło w Holandii pięć osób.

15:26

Siedem osób zostało aresztowanych w Rzymie, a 43 spisane za złamanie przepisów dotyczących ograniczonej możliwości wychodzenia z domu w ramach walki z koronawirusem - poinformowali karabinierzy. Prowadzą oni z policją kontrole kierowców i pieszych.

Dowództwo karabinierów oznajmiło, że siedmiu aresztowanych to cudzoziemcy, których skontrolowano w dzielnicy Eur. Osoby te grały w karty siedząc na ławce. Na widok karabinierów zmierzających do nich w celu kontroli wszyscy rzucili się do ucieczki. Grupa została zatrzymana.

15:14

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) podjęła decyzję o zakończeniu tego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkursy w Trondheim i Vikersund zostały odwołane.

15:10

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach Zakładu. Klienci mogą skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać e-mail lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych.

W związku działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do klientów ZUS z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu - powiedział rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej (22 560 16 00), konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Można korzystać również z kontaktu e-mail (cot@zus.pl). Kontakt możliwy jest także za pośrednictwem usług elektronicznych dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

14:59

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała wytyczne dla aptek w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Znalazła się w nich m.in. rekomendacja sugerująca, aby klienci aptek byli obsługiwani przez okienka przeznaczone do trybu nocnego, a nie wchodzili do środka. Większość aptekarzy zgodziła się na to, aczkolwiek niektórzy uważają, że to jest ich misja i chcą dalej obsługiwać klientów w środku, w aptece - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

14:46

Po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu premier Czech Andrej Babisz ogłosił natychmiastowe wprowadzenie stanu wyjątkowego z powodu epidemii koronawirusa. Będzie obowiązywać 30 dni. Przedłużenie jest możliwe tylko za zgodą Izby Poselskiej.

Ograniczono także prawo wjazdu do Czech dla części cudzoziemców przybywających z zagrożonych rejonów - z Chin, Iranu, Korei Południowej oraz większości państw Unii Europejskiej. Przekroczenie granicy z Niemcami i Austrią będzie możliwe tylko w 11 miejscach. Premier Babisz nie wymienił na konferencji prasowej Polski.

Zobacz również: Czechy wprowadzają stan wyjątkowy na 30 dni

14:38

Dzisiaj rano przyjechał do Poznania autobus z Niemiec, z Dortmundu. Z naszych informacji wynika, że w Słubicach dosiadła się jedna osoba, która zaczęła mieć objawy, które występują przy koronawirusie - poinformował na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski

Jak dodał, autokar w eskorcie policji podjechał do szpitala zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej. Ta osoba, która miała objawy, została zabrana na obserwacje, a z tego co wiem, mam ostatnią informację od pana wojewody i powiatowego inspektora sanitarnego, wszyscy pasażerowie pojadą na kwarantannę - podkreslił Solarski.

Dodał, że autobusem podróżowało niemal 30 osób.

14:33

Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat dotyczący rozgrywek piłkarskich w Polsce. Federacja zadecydowała, że mecze III ligi i wszystkich niższych rozgrywek zostaną zawieszone do 29 marca.

14:32

Władze dwóch największych łódzkich uczelni - Politechniki i Uniwersytetu - zaleciły swoim studentom opuszczenie akademików i powrót do rodzinnych domów. Ze względu na podejrzenie zarażenia koronawirusem zamknięty jest IX Dom Studenta UŁ.

Jak przekazał w czwartek PAP rzecznik prasowy Uniwersytetu Łódzkiego Paweł Śpiechowicz, zarażeniem wirusem COVID-19 podejrzany jest student z Hiszpanii, który w środę został hospitalizowany. Zgodnie z procedurami pozostałe osoby zamieszkujące akademik, do czasu wyniku badania nie mogą opuszczać budynku. Wyniki testów na obecność koronawirusa mają być znane w czwartek po południu.

Obie łódzkie uczelnie zawiesiły w tym tygodniu wykłady dla studentów, ćwiczenia i wszystkie inne aktywności dydaktyczne. Przerwa w funkcjonowaniu Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego ma potrwać do 14 kwietnia. To działania profilaktyczne w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

14:29

Przerwaliśmy zbiórkę podpisów potrzebnych, aby zarejestrować Roberta Biedronia jako kandydata na prezydenta; zdrowie wolontariuszy jest najważniejsze - przekazał PAP szef sztabu kandydata Lewicy na prezydenta Tomasz Trela. Jak dodał, wymagane podpisy zostaną złożone w przyszłym tygodniu w PKW .

"W czwartek podjęliśmy decyzję, że zaprzestajemy zbiórki podpisów" pod kandydaturą Roberta Biedronia - poinformował Trela. Wszystkie sztaby regionalne zostały poproszone, aby dotychczas zebrane podpisy zostały dostarczone w przyszłym tygodniu do Warszawy - dodał poseł.

14:23

We wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce wprowadzono profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim wchodzącym na ich teren. Dotyczy to m.in. odwiedzających osadzonych - poinformowała PAP ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik Służby Więziennej.

Podała jednocześnie, iż w przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni Celsjusza podejmowana jest decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki penitencjarnej.

14:20

W warszawskim metrze mniej pasażerów. W środę liczba osób, które skorzystały z metra była o ponad 80 tys. mniejsza niż w poniedziałek i wtorek - podała w czwartek rzecznik Metra Anna Bartoń.

W poniedziałek i wtorek nie zanotowano spadku liczby pasażerów. Każdego dnia w z metra skorzystało łącznie 618 tys. osób. Linią M2 podróżowało około 151 tys. pasażerów, a M1 - około 467 tys.

Natomiast dzień później odnotowano mniejszą liczbę pasażerów podziemnej kolejki. W środę przewieźliśmy około: M2 - 133 tys., M1 - 403 tys. pasażerów - podała Anna Bartoń.

14:07

W związku z szerzeniem się nieprawdziwych informacji, sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte, a ciągłość produkcji i dostaw będzie nieprzerwana - zapewniła Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD). Organizacja zaprzeczyła też, by dochodziło do zamykania sklepów.

Nie ma powodów do paniki - placówki handlowe będą otwarte, sieci handlowe są przygotowane na najgorszy scenariusz i ciągłość produkcji i dostaw towarów zostanie utrzymana - zapewniła prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

14:05

W naszym przekonaniu zamykanie granic i przesunięcie daty wyborów prezydenckich to działania przedwczesne - powiedział po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych szef KPRM Michał Dworczyk.

14:03

Jak podało krajowe ministerstwo zdrowia landu Badenia-Wirtembergia, w czwartek zmarł tam 67-letni mężczyzna z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Jest to czwarta śmiertelna ofiara koronawirusa w Niemczech i zarazem pierwsza poza Nadrenią Północną-Westfalią.

Prowadzący ogólnoniemieckie statystyki epidemiologiczne Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie opublikował swe ostatnie dane na temat koronawirusa w środę wieczorem. Informował wówczas, że koronawirusa wykryto w Niemczech u łącznie 1567 osób, z których trzy zmarły.

13:55

Dwa szpitalne oddziały poddane kwarantannie. Chodzi o szpital św. Barbary w Sosnowcu. To jedna z największych placówek medycznych w Śląskiem. Powód to wykrycie koronawirusa u jednego z pacjentów.

Chodzi o oddział ratunkowy i internistyczny. Mężczyzna kilka dni temu najpierw trafił na SOR, a ponieważ nie było u niego objawów wskazujących na koronawirusa, skierowano go na oddział wewnętrzny.

13:52

Federacja Przedsiębiorców Polskich zaapelowała do Rady Dialogu Społecznego o ocenę wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw, a do rządu o pomoc dla firm - podała FPP w komunikacie.

Federacja powołuje się na wstępne prognozy, według których epidemia koronowirusa może obniżyć dynamikę PKB w 2020 roku do 1,6 proc., wobec 3,7 proc. zakładanych w ustawie budżetowej. Oznaczałoby to stratę dla polskiej gospodarki rzędu ok. 50 mld zł - oceniła FPP, zapowiadając stały monitoring sytuacji przedsiębiorców i opublikowanie jego wyników.

Zaapelowała także do Rady Dialogu Społecznego (RDS) o podjęcie działań w celu oceny wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw.

Zdaniem związku przedsiębiorców, wobec złej sytuacji firm Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien przejąć koszty zwolnień lekarskich od pierwszego dnia choroby - a nie po 33 dniach oraz wypłacać je w 100 proc. wynagrodzenia - a nie w 80 proc., jak to jest w tej chwili.

13:51

Norweski rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich szkół oraz przedszkoli w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - podała norweska agencja prasowa NTB.

Musimy być przygotowani na podjęcie najbardziej radykalnych środków, z jakimi mieliśmy do czynienia w czasie pokoju - zapowiedziała premier Norwegii Erna Solberg.

13:48

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej ks. Łukasz Przybylski poinformował PAP o odwołaniu rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży, a także wielkopostnych dni skupienia dla katechetów. Odwołany został także Diecezjalny Dzień Młodzieży.



13:46

W ciągu ostatniej doby w Iranie zmarło 75 osób zakażonych koronawirusem i odnotowano 1075 nowych infekcji - poinformowało irańskie ministerstwo zdrowia. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Iranie wzrosła do 429, ma infekcji do blisko 11 tysięcy.

13:42

Podczas konferencji ministra zdrowia przekazano, że w Polsce odnotowano dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem - w Opolu i w Szczecinie. Oznacza to, że w naszym kraju wykryto łącznie 49 przypadków - 48 jest hospitalizowanych, a jedna osoba zmarła.



13:32

Widzę bardzo dużą wolę wyciągnięci ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami instytucji finansowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapewniał z kolei, że choć nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego, to "nie ma mowy o recesji".

Prezydent poinformował, że rozmowy dotyczyły sytuacji w sektorze bankowym i w jaki sposób sektor bankowy może zabezpieczyć dodatkowo interesy swoich klientów i stworzyć dla nich dodatkowe zabezpieczenia oraz dodatkowe formy dobrego współdziałania.

Andrzej Duda powiedział, że ważne jest to, aby każdy klient "w łatwy sposób, dostępny dla każdego, mógł z własnej woli zawiesić spłacanie kredytu na kilka miesięcy". Tu propozycje były różne - od 3 do 6 miesięcy - dodał.

13:22

Rekomendujemy biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej - podała Komisja Episkopatu Polski. To odpowiedź na epidemię koronawirusa.



13:21

Zespół Formuły 1 McLaren wycofał się z niedzielnego wyścigu o Grand Prix Australii w Melbourne, inaugurującego sezon mistrzostw świata w 2020 roku. U jednego z jego członków zdiagnozowano koronawirusa.

Osoba z McLarena, której dane nie zostały ujawnione, trafiła pod opiekę służb medycznych zaraz po tym, jak zaczęła wykazywać objawy choroby. Po otrzymaniu wyniku testu postanowiono, że zostanie poddana kwarantannie.

13:19

Wszystkie szkoły, uczelnie i placówki opieki nad dziećmi w Irlandii zostaną zamknięte w związku z epidemią koronawirusa - ogłosił p.o. premiera tego kraju Leo Varadkar.

Ponadto zakazane zostaną zgromadzenia z udziałem powyżej 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych i z udziałem powyżej 500 osób na świeżym powietrzu. Restrykcje mają obowiązywać co najmniej do 29 marca.

13:18

W związku z koronawirusem Ukraina zawiesza połączenia lotnicze z Włochami - ogłosił ukraiński premier Denys Szmyhal. Dodał, że od czwartku z 219 do 49 zmniejszona zostanie liczba działających na Ukrainie przejść granicznych.

Z 219 przejść granicznych od jutra będzie działać 49. Pozostałe nie będą przepuszczać obywateli ani pojazdów - powiedział Szmyhal na briefingu po środowym posiedzeniu rządu. Nie sprecyzował, które przejścia graniczne będą zamknięte.

12:45

Piłkarze Realu Madryt na kwarantannie. Koronawirusa wykryto u jednego z koszykarzy Realu.



12:35

57-latka, która zmarła na koronawirusa, była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu; od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywania w stanie śpiączki farmakologicznej.

12:20

W czwartek zmarła 57-letnia kobieta zarażona koronawirusem - poinformował na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

/ RMF FM /



W poznańskim szpitalu hospitalizowane są dwie osoby zarażone koronawirusem, zaś na obserwacji w szpitalu przebywa 16 osób.



Dwie osoby, u których w Poznaniu potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2, czują się dobrze.



12:00

Objęcie zasiłkami rodziców dzieci powyżej 8. roku znajdzie się w noweli specustawy, nad którą w tej chwili intensywnie pracujemy - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.





11:37

Autokar z Niemiec w eskorcie policji dotarł w czwartek rano pod szpital zakaźny w Poznaniu. Jeden z pasażerów wykazuje objawy choroby - poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Autokar z Niemiec podjechał w okolice dworca; tam przekazana została informacja, wcześniej do powiatowego inspektora sanitarnego, że jedna z osób, która jest na pokładzie tego autokaru, wykazuje objawy choroby. W związku z tym podjęto decyzję, aby cały autokar w eskorcie policji został przetransportowany do szpitala zakaźnego - tłumaczył Tomasz Stube.



W szpitalu trwa weryfikacja i są przeprowadzane odpowiednie procedury. Pasażerowie mają zostać poddani kwarantannie.



11:36

Serbia zamknęła większość przejść granicznych z Węgrami - poinformowała policja węgierska na swojej stronie internetowej.



W komunikacie podano, że od godz. 7 w czwartek nie działa sześć przejść granicznych: Bacsalmas/Bajmok, Bacsszetgyoergy/Rastina, Tiszasziget/Dala, Asotthalom/Baczki Vinogradi, Kuebekhaza/Rabe oraz Roeszke/Horgosz (przejście drogowe).



Nadal można przekroczyć granicę w czterech miejscowościach: Hercegszanto, Tompa, Roeszke (przejście graniczne na autostradzie) oraz Kelebia (przejście kolejowe).



W komunikacie węgierskiej policji nie podano więcej szczegółów.



W środę rząd Węgier ogłosił w kraju stan zagrożenia z powodu koronawirusa. Przywrócono m.in. kontrole na granicy ze Słowenią i Austrią, zakazano zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem powyżej 100 osób i na świeżym powietrzu z udziałem powyżej 500 osób oraz zakazano wjazdu do kraju cudzoziemcom przybywającym z Włoch, Chin, Korei Południowej i Iranu.



Na Węgrzech stwierdzono dotąd 16 przypadków zakażenia koronawirusem.





11:12

Piłkarz Juventusu Turyn Daniele Rugani jest zarażony koronawirusem - potwierdził w środę wieczorem włoski klub. Bramkarzem mistrza Włoch jest Wojciech Szczęsny. "Aktywowaliśmy od razu wszystkie procedury izolacyjne" - napisano w oświadczeniu.





10:51

Rodzice będą mogli wziąć wolne na opiekę także na dzieci starsze niż 8 lat - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Rząd szykuje nową specustawę, która pozwoli rodzicom starszych dzieci, które są zdrowe, zostawać z nimi w domu. Ustawa ma być gotowa na początku przyszłego tygodnia.

10:40

W Polsce przybywa zakażeń koronawirusem. Na RMF24.PL cały czas aktualizujemy mapę zakażeń.

ZOBACZ MAPĘ: Zdiagnozowane przypadki koronawirusa w Polsce>>>





10:39

W śpiączce farmakologicznej jest 60-letni pacjent, pierwszy u którego wykryto koronawirusa w Krakowie. Mężczyzna przebywa w szpitalu im. Żeromskiego na oddziale intensywnej terapii. Jest podłączony do respiratora. Jego stan jest ciężki, ale jak na razie stabilny.



Dziś mają być znane próbki kolejnych 5 pacjentów z tego szpitala.





10:35

Mamy potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli, który wraz z uczniami przebywał w Hiszpanii - poinformowała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO na Białołęce w Warszawie. Dyżury opiekuńcze w tej szkole zaplanowane na czwartek i piątek zostały odwołane.



W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Warszawie potwierdzonych wynikami badań. Służby prasowe wojewody mazowieckiego nie informują jednak o szczegółach na ten temat. Pacjenci są w szpitalu zakaźnych.



Rzeczniczka Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Joanna Narożniak powiedziała, że przypadki zakażeń stwierdzono u kobiety i mężczyzny. Pacjenci nie są ze sobą w żaden sposób związani. Oba zakażenia to tzw. przypadki zawleczone, czyli związane z pobytem w innym kraju. Osoby z otoczenia chorych są obejmowani kwarantanną.

10:30

Koronawirus w Polsce. Warto to wiedzieć!



10:26

Mamy potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli, który wraz z uczniami przebywał w Hiszpanii" - poinformowała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO na Białołęce w Warszawie. Dyżury opiekuńcze w tej szkole zaplanowane na czwartek i piątek zostały odwołane.



10:05

Resort obrony zawiesza zajęcia na wojskowych uczelniach. Wydano rozporządzenie ministra, które ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród słuchaczy i kadry uczelni.

Na razie projekt przewiduje, że zajęcia zostają zawieszone od dziś do 25 marca. Obejmuje nie tylko kształcenie na studiach i studiach podyplomowych, ale także na kursach kwalifikacyjnych, doszkalających, czy językowych. Zawieszone jest też kształcenie doktorantów. Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia mają być w miarę możliwości prowadzone zdalnie. Np. z wykorzystaniem internetu.

Zawieszenie zajęć nie oznacza zamknięcia uczelni.

09:55

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Pozytywne wyniki dotyczą 2 osób z województwa podkarpackiego i jednej z województwa wielkopolskiego. W sumie mamy w Polsce 47 potwierdzonych przypadków koronawirusa.



09:20

Prawdopodobnie za tydzień, może trochę później, w Polsce będzie zarażanych koronawirusem tysiąc osób - powiedział w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Obecnie w całym kraju potwierdzono 44 przypadki zarażenia koronawirusem.





08:42

Okres szczytowy rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa w Chinach minął, epidemia jest na stosunkowo niskim poziomie - ogłosił w czwartek rzecznik państwowej komisji zdrowia Mi Feng, cytowany przez państwową telewizję CCTV.



Jak podkreślił, w prowincji Hubei poza miastem Wuhan od tygodnia nie odnotowano nowych infekcji. Poza Hubei w środę potwierdzono w kraju tylko siedem zakażeń, z czego sześć u osób, które przybyły z zagranicy.







08:00

Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa wdrażają działania profilaktyczne związane z koronawirusem. Obie firmy zatrudniają łącznie ok. 70 tys. osób.



W JSW pracownicy wchodzący do zakładów będą mieli mierzoną temperaturę. Osoby z objawami chorobowymi, trafią na konsultacje medyczne do specjalnych namiotów.



PGG także planuje stworzyć punkty do pomiaru. Spółka kupiła też więcej niż zwykle środków czystości i ogranicza spotkania.



Dodatkowo 38 tys. pracowników spółki otrzymało sms z informacjami o koronawirusie. W kopalniach i centrali spółki pojawiły się też plakaty dotyczące choroby.





07:40

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek rano zaktualizowane informacje na temat zakażenia koronawirusem. W Polsce liczba osób zakażonych wzrosła do 44. Oznacza to, że wykryto 13 nowych przypadków. To największy przyrost zakażonych od początku zachorowań w kraju.



/ RMF FM /

06:50

O decyzji prezydenta USA opowiada korespondent RMF FM Paweł Żuchowski:



06:16

Zajęcia dydaktyczne w szkołach i uczelniach wyższych zostaną zawieszone na dwa tygodnie. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów - to niektóre z decyzji podjętych przez rząd na posiedzeniach zespołu zarządzania kryzysowego.



Od czwartku 12 marca do 25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych;



- w czwartek oraz piątek (12 i 13 marca) nauczyciele będą w gotowości w przedszkolach i szkołach podstawowych, aby opiekować się dziećmi, jednak nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych; od poniedziałku 16 marca szkoły będą całkowicie zamknięte; szkoły ponadpodstawowe będą zamknięte od czwartku;



- zamknięte nie będą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych;



- rodzice dzieci do lat 8 będą mogli skorzystać z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; aby otrzymać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy; okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14;



- zawieszona jest działalność instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin; MKiDN podkreśliło w komunikacie, że oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni;



- odwołane są wszystkie imprezy masowe; marcowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski odbędą się bez udziału publiczności, podobnie jak mecze polskiej Ekstraklasy; zakończony został m.in. sezon ekstraligi hokejowej;



- wojewodowie w niemal wszystkich województwach apelują o odwołanie wszelkich imprez, które skupiają większe grupy ludzi, a nie obowiązują ich przepisy ustaw o organizacji imprez masowych;



- poszczególni przedstawiciele władz samorządowych, w tym prezydenci miast decydują również o zamykaniu miejsc, w których gromadzą większe grupy ludzi, w tym m.in. basenów czy lodowisk.





06:00

Od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - poinformował w środę prezydent USA Donald Trump w orędziu w sprawie koronawirusa, wygłoszonym w Gabinecie Owalnym. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.

05:50

W Finlandii potwierdzonych przypadków koronawirusa odnotowano relatywnie więcej wśród najmłodszych pacjentów niż średnio na świecie - poinformował Fiński Instytut Zdrowia (THL). Do tej pory Covid-19 został zdiagnozowany u 59 osób. Wśród nich jest czwórka dzieci.